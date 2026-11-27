El alcalde de Sevilla, el arzobispo y la madre superiora del convento de San Leandro - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha participado este viernes en la presentación del Plan Director para la restauración del convento de San Leandro, enmarcado en el proyecto 'Sevilla Oculta', impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla, la Archidiócesis y la Fundación Cámara de Comercio.

El acto, celebrado en la sede del Palacio Arzobispal, ha estado presidido también por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses; y el presidente de la Fundación Cámara, Francisco Herrero, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Sanz ha explicado que este plan, que nace del acuerdo firmado en noviembre de 2024, es "el documento base para conocer con rigor el estado del convento, ordenar prioridades y planificar las futuras actuaciones. La herramienta perfecta para coordinar los esfuerzos inversores para recuperar nuestro patrimonio histórico".

El alcalde ha recordado que este equipo de Gobierno "ha apostado desde el principio de la legislatura por la protección del patrimonio histórico, especialmente el de los conventos de clausura, un ámbito en el que Sevilla destaca a nivel europeo en número de conventos, en superficie y, lo que es más importante, en la riqueza patrimonial que albergan".

"Hoy es un día importante para Sevilla y, muy especialmente, para la comunidad de San Leandro por custodiar durante siglos este patrimonio". El Ayuntamiento tiene la responsabilidad y la obligación de implicarse en la recuperación y rehabilitación del patrimonio, tanto material como inmaterial, por ello seguirá trabajando para que la Sevilla oculta sea también una Sevilla cuidada, protegida y con futuro", ha concluido el regidor.

AYUDAS A CONVENTOS CON 850.000 EUROS DE DOTACIÓN

El Ayuntamiento de Sevilla ha otorgado ya subvenciones para la restauración de la capilla del Correo Mayor del convento de Madre de Dios y la escalera del Herbolario del convento de Santa Inés.

Al respecto, el pasado mes de junio se aprobaron las nuevas bases reguladoras para dar mayor seguridad jurídica a las ayudas y agilizar su tramitación. Sobre esa base se ha publicado una nueva convocatoria específica de 'Sevilla Oculta', con 850.000 euros, que en los próximos meses será adjudicada a los conventos que ya han presentado sus solicitudes.