El Ayuntamiento de Sevilla amplía la zona de juegos infantiles de la Barriada Las Naciones con 37.000 euros de inversión

Zona de juegos infantiles de la Barriada Las Naciones sobre la que se ha intervenido - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha ampliado la zona de juegos infantiles de la Barriada Las Naciones, situada junto al colegio público Mariana de Pineda, en el Distrito Norte. La actuación ha contado con una inversión de 37.706 euros y ha permitido aumentar el espacio disponible para el juego y mejorar sus instalaciones.

La intervención ha incorporado tres nuevas zonas de juego, con la instalación de un multijuego, un columpio doble y un multijuego adaptado. Estos elementos procedían de otras zonas de la ciudad y han sido reparados y acondicionados antes de su instalación para garantizar que se encuentren en condiciones adecuadas de uso, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

La ampliación ha incluido también la instalación de 216 metros cuadrados de suelo de seguridad, compuesto por una base amortiguadora y césped artificial, para mejorar las condiciones de uso de las nuevas áreas infantiles.

Asimismo, se ha sustituido el antiguo cerramiento metálico, que se encontraba deteriorado, por uno fabricado con material reciclado. Esta intervención ha permitido renovar el perímetro existente y completar el cerramiento de toda la zona ampliada, con una longitud total de aproximadamente 110 metros.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que amplían las zonas de juego de los barrios para que los niños y niñas tengan más espacio para disfrutar y compartir. "En este caso, hemos aprovechado elementos de juego de otras zonas de la ciudad, reparándolos y adaptándolos para darles una nueva utilidad".

Rincón ha señalado que estas actuaciones "permiten mejorar los espacios infantiles, renovar sus instalaciones y aprovechar recursos que todavía pueden tener una vida útil. Queremos que las familias dispongan de zonas de juego en buenas condiciones y adaptadas a las necesidades de los más pequeños", ha añadido la edil.