El Ayuntamiento de Sevilla destaca "el liderazgo" de la ciudad como "sede corporativa" de la minería internacional

Apertura del Salón de la Minería de Sevilla ‘Mining and Minerals Hall 2026’. A 20 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha participado este martes en la inauguración de la sexta edición del Mining and Minerals Hall (MMH) en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) y ha destacado que el gobierno de José Luis Sanz "respalda un sector estratégico que afianza a la capital andaluza como polo de atracción de inversiones, sedes corporativas y empleo cualificado".

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, Pimentel ha subrayado que la edición "más ambiciosa" del Mining and Minerals Hall, con 332 expositores de 25 países y un crecimiento del 29% "refleja la pujanza de un sector indispensable y demuestra que Sevilla es ya la ciudad donde la minería internacional toma sus decisiones estratégicas". "Hemos transformado la proyección de la capital para posicionarla también como un enclave competitivo capaz de atraer sedes multinacionales, cerrar acuerdos y fijar talento", ha añadido.

En este sentido, el delegado ha incidido en que "decisiones como el traslado de la sede social de Atalaya Mining a Sevilla desde Chipre o la consolidación de Aminer como patronal de toda España con sede en nuestra ciudad confirman que este gobierno genera confianza inversora".

Asimismo, ha afirmado que "durante estas tres jornadas, Sevilla se sitúa en el centro de la política industrial europea debatiendo sobre minerales críticos, seguridad de suministro y descarbonización". "Desde el Ayuntamiento continuaremos fortaleciendo la colaboración público-privada para que la industria cuente con las mejores condiciones operativas y siga impulsando el crecimiento económico de la ciudad", ha concluido.