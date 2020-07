Ayuntamiento de Sevilla dice que convocatoria para autónomos y micropymes, "la mayor hecha, llegará al máximo posible"

SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía, Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana, Francisco Páez, ha subrayado que la convocatoria de ayudas a autónomos y micropymes, dotada inicialmente con un millón de euros, es "la mayor realizada nunca en el Ayuntamiento de Sevilla y que para su ejecución se ha diseñado el procedimiento más ágil y con una mayor seguridad jurídica como fue programado en las bases".

De esta forma, indica en un comunicado que se realizó una convocatoria abierta para las dos líneas de subvenciones y se determinará a través de un sorteo el orden de prelación. Así, "una vez que cada solicitud tenga asignado un número se procederá a la revisión del cumplimiento de los requisitos y a la asignación de las cuantías económicas correspondientes hasta agotar el presupuesto asignado".

Hasta que este proceso no se complete, asegura que no se sabrá cuántas personas serán beneficiarias y "si es o no posible una ampliación del presupuesto asignado a este programa como prevé la propia convocatoria".

De hecho, asegura que la previsión es que haya más beneficiarios de los previstos puestos que "son muchas las solicitudes que se han registrados por importes menores al máximo que permitía la convocatoria".

"Esta convocatoria es un complemento a las líneas de ayudas establecidas por el Gobierno central y a las que ha debido implementar dentro de sus competencias la Junta de Andalucía. Hemos consignado un millón de euros para este programa que es una cuantía ampliable de acuerdo con la convocatoria que puede contribuir a aliviar las dificultades económicas de muchos autónomos y micropymes de la ciudad", explica Paéz, quien subraya que el procedimiento es "el más rápido y ágil tal y como se acordó con las principales asociaciones del sector".

Así, el Ayuntamiento descarta la concesión de estas ayudas por orden de llegada como han hecho otros ayuntamientos "en los que se provocó un colapso que llegó incluso a suspender las tramitaciones o establecer una baremación según criterios objetivos puesto que hubiera provocado meses de tramitaciones".

Así, todas las solicitudes tendrán un numero asignado y a continuación se realizará un análisis del cumplimiento de los requisitos y de las cuantías solicitadas hasta agotar el presupuesto, con la opción de ampliar la cuantía asignada en el programa "siempre que se obtengan los recursos de otras partidas presupuestarias".

"Este gobierno ha sido el que más recursos ha destinado a autónomos y comercios de la ciudad en la historia reciente. Se están aprobando convocatorias de ayudas anuales que cuando gobernó la ciudad el PP eran impensables, y hay toda una estrategia de impulso a los distintos sectores de la ciudad como la hostelería, la cultura, el turismo, la construcción, el comercio o el emprendimiento que es lo que realmente necesita la actividad económica de la ciudad", explica el delegado.