El Ayuntamiento de Sevilla habilita casi 10.000 metros cuadrados para construir 190 VPO en la avenida de Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de una promoción de vivienda de protección oficial en Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Urbanismo, ha aprobado inicialmente el estudio de ordenación de las parcelas de la avenida de Andalucía entre los números 3 y 5, esquina con la calle Manuel Velasco de Pando, con la que se ha desbloqueado la situación de una espacio de casi 10 mil metros cuadrados para posibilitar la construcción de más de 190 viviendas de protección oficial (VPO), que además contará con usos terciarios y espacio libre.

Según ha detallado el portavoz municipal, Juan Bueno, durante una atención a medios posterior a la Junta de Gobierno local, esta parcelas están ubicada en el Distrito San Pablo-Santa Justa y contaba hasta ahora con calificación de servicios terciarios para el total de su superficie según el planeamiento general vigente.

De esta manera, el estudio de ordenación permitirá destinar el 70 por ciento de su superficie a uso residencial, además de ordenar la manzana en concordancia con otras de su entorno para compatibilizar la construcción de estas nuevas viviendas con usos terciarios y espacio libre.

En concreto, el estudio aprobado ha contemplado 24.240 metros cuadrados para uso residencial (VPO), 10.388 metros cuadrados para servicios terciarios, 3.264,52 metros cuadrados de espacio libre, * y cesión con destino a viario público de 390,30 metros cuadrados.

En este sentido, Bueno ha destacado que con la aprobación de este estudio "se resuelve la situación de un solar que lleva más de una década sin encontrar el uso adecuado, acorde a una zona de importante presencia comercial y que pone a disposición de los sevillanos más suelo para construir viviendas, que es la principal demanda que, como saben, tienen nuestros vecinos".