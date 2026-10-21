El Ayuntamiento de Sevilla impulsa la tercera Feria de Entidades Sociales 'Sevilla, Ciudad Comprometida 2026'

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita la tercera Feria de Entidades Sociales 'Sevilla, Ciudad Comprometida 2026'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado la tercera Feria de Entidades Sociales 'Sevilla, Ciudad Comprometida 2026', acompañado por el delegado de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis García. Organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, esta iniciativa reúne a 40 entidades sociales en un espacio de encuentro entre la Administración, el tejido asociativo y la ciudadanía.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la feria, que comenzó este pasado martes y finaliza este miércoles, permite conocer de primera mano la labor de las organizaciones que trabajan en ámbitos como la discapacidad, la salud mental, la atención a personas mayores, la inclusión social, la inmigración y las adicciones, entre otros.

Durante la visita, Sanz ha destacado que Sevilla es "una ciudad comprometida porque cuenta con una red de entidades sociales que trabaja cada día, desde la cercanía y la solidaridad, para que nadie se quede atrás".

Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración entre las instituciones y las asociaciones para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y ha agradecido la labor de los profesionales y voluntarios que acompañan y ofrecen oportunidades a las personas que más lo necesitan.

El encuentro combina actividades expositivas con ponencias y mesas de debate en el salón de actos de la Facultad, centradas en la transformación comunitaria, el fomento del trabajo en red y el fortalecimiento del tejido asociativo.

En este contexto, el primer edil ha reafirmado el compromiso municipal con las políticas sociales, destacando que en los últimos tres años se han destinado más de 560 millones de euros a esta materia.

En 2026, Sevilla dispone de 227,16 millones de euros para protección y promoción social, el 20,7 % del presupuesto municipal, de los que 133,2 millones se destinan a programas dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, lo que supone el mayor presupuesto social de la historia de la ciudad.

Como broche final a esta semana dedicada a la solidaridad, el próximo viernes se celebrará en el antiguo convento de Santa María de los Reyes, la III Gala de Premios 'Sevilla, Ciudad Comprometida'.

Durante la Gala, diversas entidades, colectivos y personas recibirán un reconocimiento público por su compromiso y por la labor social que desarrollan en beneficio de la ciudadanía sevillana, poniendo en valor "la cooperación y el voluntariado como motores para avanzar hacia una Sevilla más inclusiva y solidaria".