El Ayuntamiento de Sevilla intensifica medidas de autoprotección frente a la fiebre del Nilo Occidental

Reunión del Ayuntamiento de Sevilla para marcar la hoja de ruta frente al virus del Nilo Occidental. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha mantenido una reunión con la Junta de Andalucía, la Estación Biológica de Doñana, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Diputación de Sevilla, Emasesa y la empresa adjudicatoria de tratamientos contra el mosquito transmisor, para intensificar las medidas de autoprotección frente al Virus del Nilo Occidental (VNO) y continuar con la definición en curso de la hoja de actuación.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, centrará sus actuaciones tanto en "intensificar la vigilancia" en los parques de la ciudad como "reforzar" los tratamientos larvicidas frente al mosquito transmisor.

Al hilo, el delegado de Espacio Público, José Lugo, ha detallado que, con una inversión de más de 100.000 euros, el Gobierno municipal mantendrá activos los protocolos de actuación en los espacios donde puede haber mayor presencia de mosquito, con el objetivo de "garantizar la seguridad y la salud" de los sevillanos.

Asimismo, ha divulgado recomendaciones para combatir el virus como evitar aguas estancadas, para lo que se recomienda vaciar piscinas y lavaderos en desuso, mantener limpios arquetas, sumideros y desagües, así como prevenir fugas de agua en jardines, sótanos o patios.

Por otro lado, ha incidido en que la ciudadanía debe "proteger su cuerpo" con ropa holgada, preferiblemente clara, de manga y pantalón largos, al igual que prescindir de actividades al aire libre, cerca de zonas encharcadas, tanto al amanecer como al atardecer.

Además, ha aconsejado aplicar repelente "de forma adecuada", es decir, sobre la ropa para prevenir la irritación de la piel y en función de las instrucciones del producto, al mismo tiempo que recurrir a barreras físicas como mosquiteras en ventanas o puertas, así como cunas, carritos o portabebés al aire libre. Dentro del hogar, se deberán apagar las luces innecesarias, usar insecticidas y ventilar correctamente los espacios.