El Ayuntamiento de Sevilla liquida el contrato de los toldos de la Constitución con el pago de 9.000 euros a Heliopol

Archivo - Imágenes de archivo de la Avenida de la Constitución de Sevilla luciendo lostoldos instalados en 2025. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Urbanismo ha liquidado el contrato mixto del entoldado previsto para la Avenida de la Constitución tras su no colocación en el verano de 2026, mediante el pago de un seis por ciento del importe licitado a la empresa encargada, Heliopol, en un procedimiento previsto y necesario para la redacción de un nuevo contrato de cara a la instalación de toldos el próximo año.

En la órden del día de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo consultada por Europa Press, se ha recogido la "toma de conocimiento de la Resolución del gerente que acuerda la liquidación del contrato mixto de suministro en régimen de arrendamiento, servicio de instalación, montaje, desmontaje y mantenimiento de un sistema de entoldado para la Avenida de la Constitución de Sevilla", iniciada el pasado mes de julio.

De esta manera, el Consistorio ha resuelto el contrato cancelado formalmente en julio de 2026 por los problemas y retrasos en su ejecución, que no obtuvo el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y que correspondía a una inversión municipal de 300.000 euros destinados específicamente al sistema de entoldado.

Para la liquidación de dicho acuerdo, la administración local indemnizará a la empresa con el seis por ciento de la adjudicación del contrato, lo que significará el pago de cerca de 9.000 euros a Heliopol con el fin de iniciar el proceso de un nuevo contrato.

En contexto, el alcalde, José Luis Sanz anunció el pasado mes de julio que la Avenida de la Constitución no contaría con toldos este verano, a la vez que ha remarcó que las propuestas del proyecto fueron presentadas el pasado 29 de mayo a la Comisión Provincial de Patrimonio sin que el Consistorio recibiera respuesta.

"Las dos propuestas que se presentaron a la Comisión de Patrimonio entraron el 29 de mayo. Hoy estamos a 9 de julio y estamos esperando que resuelva, sin prisa pero sin pausa. Evidentemente, este año ya no habrá toldos en la Avenida de la Constitución", detalló el alcalde.

Además, defendió que ha sido el "único equipo de gobierno que está intentando que la vía cuente con toldos". "Lo adecuado hubiese sido que quien planificó la peatonalización de la Avenida, gran acierto, por cierto, del señor Monteseirín, cuando taló 380 árboles, hubiese planificado una estructura fija que permitiera el montaje de toldos durante los meses de verano", afirmó.

Al hilo, reconoció que se trata de un proyecto "complejo" al afectar a una zona cuyos edificios recogen un "gran valor patrimonial".