Ayuntamiento de Sevilla niega retrasos en la instalación de centros deportivos: "Ya se han instalado 8 infraestructuras"

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SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha defendido este sábado la gestión de los centros deportivos públicos de la ciudad, incidiendo en la "complejidad" de las obras y asegurando que ya se han instalado cerca de 8 centros completos y la infraestructura previa está finalizada en 9 de ellos.

Ello, tras las críticas vertidas durante la jornada por el Grupo Municipal Socialista, que aseguraba que solicitaba al Gobierno local la instalación de 44 módulos "prometidos" destinados a vestuario y almacenaje, tras acumular "meses de retraso".

Al respecto, el Consistorio ha remarcado que los expedientes administrativos de estas actuaciones contemplan un periodo de ejecución de septiembre a marzo del próximo año, por lo que restan seis meses de margen dentro de la planificación prevista. A su parecer, dada esta circunstancia, "acusar de retraso es faltar a la verdad".

Además, ha acusado al anterior gobierno socialista de dejar estas instalaciones "en estado de abandono", remarcando que en la última legislatura "se han invertido, más de 21 millones de euros para mejorar las instalaciones deportivas".