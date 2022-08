El Ayuntamiento de Sevilla prepara la aplicación del decreto energético sin alterar el alumbrado de monumentos

SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el socialista Antonio Muñoz, ha comunicado a sus diferentes áreas que desde el miércoles es de "aplicación obligatoria" el nuevo real decreto ley de medidas de sostenibilidad, de ahorro y eficiencia energética, fruto de los compromisos europeos derivados de la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética provocada por la guerra.

En concreto, en el nuevo real decreto ley figura que con relación a los espacios y lugares afectados, "la temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 19 ºC y la temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 27 ºC", precisando no obstante que "los umbrales de temperatura indicados anteriormente deberán ajustarse, en su caso, para cumplir con lo previsto en el real decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo".

Además, estipula que "el alumbrado de escaparates regulado en el apartado 6 de la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, (...) deberá mantenerse apagado desde las 22 horas", disposición que "también se aplicará al alumbrado de edificios públicos que a la referida hora se encuentren desocupados".

El Ayuntamiento hispalense, según han indicado a Europa Press fuentes del mismo, afronta así la "inmediata aplicación" de los dos aspectos del decreto ya descritos, precisando que "no tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos en los que el jefe de unidad notifique al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales de acuerdo con la legislación laboral u otra normativa específica aplicable".

En el caso de la iluminación exterior de los monumentos, pues el Ayuntamiento se encarga del alumbrado artístico de la Catedral y la Giralda, propiedad de la Archidiócesis; así como de otros de su propia titularidad como los Reales Alcázares o la muralla almohade de la Macarena, por ejemplo, no se verá alterada, según las citadas fuentes, toda vez que dicha iluminación no se vería afectada por las disposiciones del decreto.

"Estas indicaciones a las distintas áreas municipales se ajustan al cumplimiento del decreto nacional y al acuerdo y las indicaciones al respecto de la Federación Española de Municipios y Provincias", indica el Ayuntamiento hispalense.