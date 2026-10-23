El Ayuntamiento de Sevilla reconoce la labor social en la III Gala 'Sevilla Ciudad Comprometida'

El delegado de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis García junto a los reconocidos en la III Gala 'Sevilla Ciudad Comprometida'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este viernes la III Gala de Premios 'Sevilla Ciudad Comprometida', en el antiguo convento de Santa María de los Reyes, un acto impulsado por la Delegación de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones para reconocer la trayectoria y el compromiso de entidades, colectivos y profesionales que trabajan por una ciudad más justa, inclusiva y solidaria.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, durante la gala se ha distinguido a representantes de distintos ámbitos de la acción social, desde la lucha contra la violencia de género y la trata hasta la atención a las personas con discapacidad, la infancia, las personas sin hogar y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, el delegado de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis García, ha destacado que Sevilla "es una ciudad comprometida porque cuenta con personas, entidades y profesionales que dedican su tiempo y su esfuerzo a mejorar la vida de los demás".

"Con esta gala queremos reconocer públicamente esa labor imprescindible, agradecer su entrega y dar visibilidad a quienes, con su trabajo diario, construyen una sociedad más humana, donde nadie se quede atrás", ha abundado.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas y el tejido social para ofrecer respuestas a las necesidades de los ciudadanos.

DIFERENTES PERFILES RECONOCIDOS

Entre las personas y entidades reconocidas figuran Fátima Domínguez Castellano, fiscal decana y delegada de violencia sobre la mujer en Sevilla, y la Mesa Técnica contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres de Sevilla, por su labor en la protección de las víctimas; Asocide Andalucía y Cocemfe Sevilla, por su compromiso con las personas con discapacidad; y Save the Children, por su trayectoria en la inclusión de menores en riesgo de exclusión social y sus familias.

También han sido reconocidas la Asociación Realidades para la Integración Social, por su trabajo con las personas sin hogar; la Asociación Avance, por la atención a la salud mental; y la Fundación Prolibertas, por su labor con personas privadas de libertad y en procesos de reintegración social.

Además, la gala ha distinguido, además, a La Factoría, por su trabajo para erradicar la infravivienda y favorecer la convivencia en los barrios; a Fad Juventud, por su labor preventiva con jóvenes y familias frente a las adicciones; a Codenaf, por su compromiso con la inclusión y el reconocimiento social y cultural de las personas migrantes; y a La Fragua Projects, por su trayectoria en la defensa de los derechos del Pueblo Gitano.