El Ayuntamiento de Sevilla "reforzará" la cesión de espacios municipales en desuso a entidades del tercer sector

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha asistido este martes a la inauguración de la reformada sede cedida por el Ayuntamiento --una línea que se "reforzará"-- a la Confederación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Sevilla y ubicada en el Distrito Macarena, cuyas obras han contado con financiación de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía.

Esta remodelación, afrontada después de que en mayo pasado el Consistorio hispalense renovara la cesión gratuita del local, permite incrementar las actividades de sus entidades socias para las personas con discapacidades, ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

"Éste es el mejor uso que puede tener el patrimonio municipal: ponerse a disposición de una entidad social con la trayectoria de Cocemfe. Es un proyecto de interés estratégico y así lo hemos declarado a instancias del Distrito Macarena en la Junta de Gobierno Local", ha argumentado Muñoz.

El alcalde ha estado acompañado por el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores; la delegada del Distrito Macarena, Clara Macías; el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Junta de Andalucía, Marcial Gómez; y el presidente de Cocemfe, Juan José Lara, así como distintos representantes de la entidad.

En concreto, serán tres entidades más las que desarrollarán su actividad en este local cedido: la Asociación de Lesionados Medulares de Andalucía en Sevilla, Alma Sevilla; la asociación Crecer y Tal como Eres, centrada en promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad y sus familias, fomentando capacidades, eliminando etiquetas y superando barreras.

"Al igual que ya he manifestado públicamente que me gustaría que Sevilla fuera una referencia en materias de feminismo y en favor de la igualdad, lo mismo digo para las personas que tenéis algún tipo de dificultad. Sevilla tiene que ser una ciudad accesible, sin barreras. No me refiero solo a las barreras arquitectónicas, sino también al acceso a puestos de trabajo, la educación, las actividades deportivas y las culturales", ha dicho el alcalde.

El Ayuntamiento, ha añadido Muñoz, pretende "reforzar" esta línea de trabajo con el tercer sector poniendo a su disposición espacios públicos que están sin uso o desaprovechados y que pueden servir para proyectos sociales. "Lo estamos haciendo con locales de Emvisesa y también con los pertenecientes a Patrimonio municipal como éste", ha apostillado.

Del mismo modo, se han reforzado los programas de ayudas dirigidas a las entidades que luchan por la inclusión social y la plena accesibilidad. Este año 2022, habrá un programa conjunto con Concemfe para transporte adaptado para personas con discapacidad con un importe de 12.000 euros.