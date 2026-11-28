Archivo - Imagen de archivo de tareas de reasfaltado en Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado este sábado 28 de noviembre las obras de mejora de pavimento de calzada en la calle Tarfia, en el Distrito Bellavista-La Palmera, desde Cardenal Bueno Monreal hasta la calle Páez de Rivera, unos trabajos que se prolongarán hasta el lunes 30 de noviembre y supondrán cortes de tráfico.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación ha contemplado el asfaltado de la calle Tarfia en el tramo comprendido entre la calle Cardenal Bueno Monreal y las calles Raza Cuatro y Arzobispo Juan José Asenjo, perpendiculares a ésta. Una vez extendida la nueva capa de rodadura, se procederá al pintado de la señalización horizontal.

Para ejecutar los trabajos se realizará un corte total del viario los días 28, 29 y 30 de noviembre, en horario de 8,00 a 16,00 horas, para el que el plan de tráfico asociado ha incluido que se garantizará el acceso a los garajes existentes, en su caso, mientras las condiciones de ejecución de las obras lo permitan.

Por otro lado, el tráfico alternativo se desviará por la calle Páez de Rivera, la avenida de las Razas, la calle Cardenal Bueno Monreal y la avenida de la Palmera.

En este sentido, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha subrayado que esta intervención "se suma a las más de 180 actuaciones de mejora de pavimentos que hemos acometido en los últimos tres años y medio en todos los distritos de la ciudad". "Es un trabajo continuo, barrio a barrio, para que los sevillanos y sevillanas cuenten con calles en buen estado, más seguras y más cómodas, tanto para peatones como para vehículos", ha concluido.