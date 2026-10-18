Ayuntamiento de Sevilla señala que la Casa Cernuda "estuvo esperando durante años" y Sanz "ha desbloqueado" el proyecto

Archivo - El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha salido al paso de las declaraciones expresadas por el portavoz socialista, Antonio Muñoz, en relación con la Casa Cernuda, y ha destacado "resulta llamativo precisamente el señor Muñoz, que fue alcalde de Sevilla y delegado de Cultura venga ahora con estas exigencias. La pregunta es inevitable, ¿qué hizo él? Porque tuvo todos los resortes en su mano durante años, y la Casa Cernuda seguía esperando. Parece que Hace falta recordarle que quien ha desbloqueado este proyecto y quien ha terminado la obra ha sido el Gobierno de José Luis Sanz".

En una nota remitida a los medios, el portavoz ha reivindicado el "compromiso cultural" del Gobierno municipal. "Que no se preocupe el señor Muñoz, porque a este equipo de Gobierno sí le preocupa la cultura y la recuperación de los espacios emblemáticos de la ciudad. Y la prueba es que en estos tres años y medio se han invertido más de 60 millones de euros en la recuperación del patrimonio de Sevilla, con intervenciones tan emblemáticas como la del Teatro Lope de Vega".

"Esos son los hechos, y no las palabras. El señor Muñoz dejó el proyecto Cernuda en un cajón, como tantos otros, y ha sido el Gobierno de Sanz quien está apostando de verdad por la recuperación del patrimonio de esta ciudad", ha agregado Bueno.

En este sentido, ha concretado que "a decir verdad, al señor Muñoz nunca le ha preocupado la cultura ni la recuperación de los espacios emblemáticos de la ciudad. La prueba es que, en ocho años, lo más que hizo fueron anuncios de humo, que es en lo que son auténticos expertos en el Partido Socialista".

"El Gobierno de Sanz es el de los hechos y las realidades. El PSOE tuvo diez años para rehabilitar la Casa Cernuda y no lo hizo. Este Gobierno municipal ha convertido una espera histórica en una realidad, con una inversión superior a 1,5 millones de euros", ha remarcado Bueno", ha añadido.

"La diferencia entre el PSOE y el Gobierno de Sanz es clara, nosotros no nos quedamos en los anuncios, ejecutamos los proyectos. La rehabilitación de la Casa Cernuda está culminada y su apertura está prevista para el próximo 16 de diciembre, coincidiendo con una fecha fundamental para la memoria de Cernuda y para la historia de la Generación del 27. Ese día, Sevilla verá el resultado de un compromiso cumplido. Frente a los reproches partidistas, hechos y patrimonio recuperado", ha apostillado el portavoz.

Bueno ha situado el proyecto en el marco del centenario del 27. "La Casa Cernuda será uno de los grandes hitos culturales de Sevilla y del centenario de la Generación del 27. No solo recuperamos la casa natal de uno de nuestros poetas más universales, sino que la convertimos en un espacio de referencia para las letras y la poesía".

"Este Gobierno, el de José Luis Sanz, está haciendo de la Generación del 27 un auténtico proyecto de ciudad: la Casa Cernuda se suma al Paseo de los Poetas del 27 y a una programación cultural que aspira a situar a Sevilla en el lugar que merece en la historia de la literatura española", ha indicado.

En este sentido, el portavoz ha avanzado el contenido que albergará el inmueble. "Y que quede claro, porque el señor Muñoz parece preocupado por ello. la casa natal de Luis Cernuda no será únicamente un homenaje al poeta, será también la casa de los poetas y de las letras, un lugar vivo para la creación, la investigación y la difusión de la Generación del 27. Es decir, precisamente lo que el señor Muñoz dice ahora reclamar, lo está ya ejecutando el Gobierno de Sanz. Llega tarde hasta para exigir".

En este sentido, Bueno ha reivindicado que "la cultura no se defiende apropiándose de los grandes nombres de nuestra literatura, sino invirtiendo, rehabilitando y creando espacios para que las nuevas generaciones conozcan su legado. Eso es exactamente lo que está haciendo este Ayuntamiento".

"La Casa Cernuda es un proyecto de Sevilla, no de ningún partido. Nuestro objetivo es que todos los sevillanos se sientan orgullosos de su patrimonio literario y que la ciudad aproveche el centenario del 27 para proyectar su enorme legado cultural", ha señalado Bueno.

En conclusión, el portavoz ha abundado en que "el señor Muñoz debería explicar por qué, después de tantos años y habiendo sido él alcalde y delegado de Cultura, la casa natal de Luis Cernuda seguía esperando una rehabilitación".

"Este Gobierno municipal ha asumido esa reivindicación histórica, ha invertido más de 1,5 millones de euros y ha culminado las obras. Mientras el Partido Socialista se dedica a los reproches y a intentar apropiarse de lo que no supo sacar adelante, este Gobierno trabaja, invierte y cumple. El 16 de diciembre, los hechos hablarán por sí solos", ha finalizado Bueno.