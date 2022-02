El Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) aprueba un proyecto empresarial que creará 50 empleos con 6 millones de inversión

UTRERA (SEVILLA), 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), en su pleno ordinario de febrero, ha dado luz verde a un proyecto de actuación para la implantación de una fábrica de piensos, almacenes auxiliares, grano y cereales, abonos y fertilizantes y una planta de proteínas animales y grase en la antigua nave de Comeut, ubicada en la carretera de Utrera-Los Palacios.

Se trata de Agralia Materia Primas, el mayor productor andaluz de pienso y grano animal, que según los empresarios, permitirá la creación de al menos 50 puestos de trabajo una vez que la planta esté a pleno rendimiento. La inversión prevista se estima en unos sies millones de euros, informa en un comunicado.

La elección de Utrera ha sido por el "entorno privilegiado" de la fábrica, al lado de la AP-4, cercana al puerto de Sevilla y un "compromiso total" del equipo de gobierno. Para el concejal de Urbanismo, Manuel Romero, ha puesto el énfasis en que el Ayuntamiento ha tramitado el proyecto "en muy poco tiempo", por lo que ahora lo que queda de momento son los informes de la Junta de Andalucía.

La parcela en la que se van a instalar cuentan con 100.000 metros cuadrados y una nave de 40.000m2, con una capacidad de almacenamiento de 100.000 toneladas de cereal. Además, se instalará una fábrica de piensos que fabricará 14.000 toneladas de pienso compuesto en una primera fase y más de 20.000 en una segunda.

El alcalde de Utrera, José María Villalobos, ha agradecido a Agralia "la apuesta a largo plazo de Utrera, una ciudad en la que serán bien acogidos y tratados con mucho cariño, tanto por el Ayuntamiento como por la ciudadanía".

Villalobos, ha recordado la reclamación conjunta de Utrera y Los Palacios y Villafranca de desdoblar la carretera que une a ambos municipios. "Tenemos que recordar que sumamos 100.000 habitantes y estamos a tan solo nueve kilómetros de distancia, por lo que no tengamos una carretera de gran capacidad es una anomalía". Además, una conurbación "supondría un impulso económico no solo a Los Palacios y Utrera si no que repercutiría a toda el sur de la provincia, ya que nos encontramos en un enclave privilegiado desde el punto de vista de las comunicaciones y las infraestructuras".

La Sociedad Agraria de Transformación San Antonio tiene su sede principal en Écija y está dedicada a la producción, transformación y comercialización nacional e internacional de productos agrícolas. Esta empresa ofrece gestión agrícola y ganadera integral, ya que cuenta también con un departamento de seguros agrarios y de gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la consejería de Agricultura y Pesca de la Junta.