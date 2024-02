El Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) regularizará las plataformas con veladores ubicadas en las calzadas

UTRERA (SEVILLA), 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) "regularizará todas las terrazas de veladores como establece la ordenanza específica". Así lo ha expresado la delegada municipal de Seguridad Ciudadana, Consuelo Navarro, quien ha recordado que la situación de estas terrazas se modificó con motivo de la pandemia para dotar de mayor espacio a los establecimientos hosteleros, manteniendo las distancias que establecía el decreto de medidas contra el Covid-19, y "para que sus ingresos se viesen los menos mermados posible".

Por ello, a bares y restaurantes que no disponían de mucho espacio en el acerado, "se les habilitaron plataformas que invadían la calzada, en aras de permitir mantener la clientela y los ingresos de estos negocios en la medida de lo posible", ha destacado la delegada en una nota de prensa. Todas las medidas excepcionales que se implantaron con la pandemia, dejaron de estar en vigor el 31 de diciembre de 2020; "sin embargo, se siguieron respetando estas terrazas ampliadas".

En este sentido, la responsable de Seguridad Ciudadana ha asegurado que cuando el nuevo gobierno "se ha encontrado que no hay ni una sola de las terrazas autorizadas. No hay ni un papel que contemple esa autorización, con lo que en caso de registrase algún accidente, de que un vehículo pierda el control y cause daños a los ocupantes de esas terrazas que están en la calzada, no hay manera ninguna de defenderse ni por parte de los hosteleros ni del Ayuntamiento".

Además, la ordenanza municipal reguladora de la 'Ocupación temporal de espacios exteriores con mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que constituyan complemento de la actividad de hostelería de Utrera' está aprobada desde el 13 de abril de 2021, "sin que hasta el momento se ha ya hecho efectiva", ha añadido la edil.

La delegada ha afirmado que esta situación "la conocen los hosteleros perfectamente", puesto que en noviembre "tuvo lugar un encuentro con miembros de la Asociación de Hosteleros y le pidieron que se dejara pasar el periodo navideño, y así se ha hecho".

"Entiendo que todo el mundo quiera disponer de más sitio, pero el espacio de las ciudades es de todos y la seguridad prevalece sobre cualquier otro motivo. Además, hay muchas quejas de los ciudadanos por no poder disponer de sitio ni para pasar en muchos casos, y no digamos si hablamos de personas con movilidad reducida", ha esgrimido Navarro.

Para la responsable de Seguridad Ciudadana, la manera de conciliar con las necesidades y derechos de ciudadanos y hosteleros "es que se cumpla la ordenanza, que para eso está". Sobre el hecho de contemplar la situación de cada establecimiento de manera individual, Navarro ha manifestado que "se va a hacer y se va a hablar con todo el mundo, pero se hará con la ordenanza en la mano", ha concluido.