La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla ofrece su Concierto de Navidad y clausura la entrega de Premios del Cine Europeo

(SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, adscrita a la Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, ofrece dos conciertos el próximo fin de semana. Por un lado, dará el tradicional Concierto Extraordinario de Navidad y, por otro, la formación musical municipal será la encargada de clausurar las actividades organizadas con motivo de la entrega en Sevilla de los Premios del Cine Europeo. Ambas citas, tendrán a la música y al cine europeo como hilo conductor.

El primero de estos conciertos, el Concierto Extraordinario de Navidad, tendrá lugar este sábado en el Teatro Lope de Vega a las 20,30 horas. El segundo será el domingo a las 12,00 horas en el Teatro Alameda.

En los dos casos, la dirección del programa, que se presenta bajo el título 'La música y el cine europeo', corre a cargo del director titular de la Banda Sinfónica Municipal, Francisco Javier Gutiérrez Juan, que estará acompañado por el pianista italiano Tommaso Cogato, la Coral Polifónica de Gines y el Coro de Voces Blancas Villa de Guillena, según ha explicado en un comunicado el Ayuntamiento de Sevilla.

El concierto comenzará con una obra de música clásica que se ha empleado "en muchísimas películas", el Concierto para piano número 2, op. 18 en do menor, compuesto entre el otoño de 1900 y abril de 1901 para piano y orquesta por Serguéi Vasílievich Rachmaninoff. "Esta obra es una de sus piezas más recordadas, y le supuso un sólido reconocimiento y fama como compositor de conciertos", ha explicado.

Este concierto de piano ha sido utilizado en un gran número de bandas sonoras para cine, televisión e incluso en canciones. Este concierto ha sido utilizado en las bandas sonoras de cintas europeas como la británica 'Brief Encounter' (1945) o la rusa 'Spring on a Street Across the River' (1956), entre otras, y en un buen número de películas estadounidenses como 'I've Always Loved You' (1946), donde es el tema principal de la banda sonora de esta película en la interpretación de Arthur Rubinstein, en 'September Affair' (1950), 'Rhapsody' (1954), 'The Seven Year Itch' (1955), 'The World of Henry Orient' (1964).

La Banda Sinfónica Municipal también interpretará temas de las bandas sonoras de las películas europeas 'Nuovo Cinema Paradiso' (1988), escrita y dirigida por Giuseppe Tornatore con música de Ennio y Andrea Morricone; 'La Misión', dirigida por Roland Joffé con música de Ennio Morricone; y '1492: La conquista del paraíso', dirigida por Ridley Scott con música de Evángelos Odiseas Papathanasíu, más conocido como Vangelis.

El concierto finaliza con música navideña, tan recurrente en la historia del cine, en concreto con 'Cantique de Noël', también conocida con el título español 'Oh Santa noche', cántico compuesto en 1847 por el compositor Adolphe Adam y letra escrita en 1843 originalmente en francés por Plaice Cappeau. Esta pieza será interpretada por primera vez por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, que cerrará con 'La noche Mágica de Sevilla', de Manuel Marvizón.

A ambos conciertos se podrá asistir con invitación que en el caso del Concierto Extraordinario de Navidad se pueden recoger hasta las 20,30 horas de este viernes en la sede del Ateneo de Sevilla (Calle Orfila, 7). Para el concierto que cerrará las actividades organizadas con motivo de la entrega en Sevilla de los Premios del Cine Europeo, las invitaciones se pueden recoger en el propio Teatro Alameda el mismo domingo.