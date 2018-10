Beltrán Pérez critica la falta de "planificación" en movilidad y ve "una tomadura de pelo" el 'Metrominuto'

Publicado 18/09/2018 16:59:45 CET

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento hispalense y candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, ha criticado este martes que el Gobierno local socialista no tenga "planificación alguna" para mejorar la movilidad en la ciudad, señalando la falta de recursos para los coches eléctricos, el "pésimo servicio" de los autobuses urbanos o el retraso en la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y tachando de "tomadura de pelo" el mapa o 'Metrominuto' con recomendaciones de trayectos a pie a los principales colegios, centros médicos o mercados de la ciudad.

En rueda de prensa, el portavoz municipal del PP ha lamentado que el Gobierno local socialista comenzase los trámites relativos a la redacción del plan de movilidad sostenible ya en septiembre de 2017, más de dos años después de arrancar el mandato, criticando que la Mesa de la Movilidad sólo haya sido reunida "dos veces" desde 2015 pese a tratarse del órgano destinado a "articular soluciones de la mano de vecinos y técnicos". "Es decir, Espadas afronta la cuarta Semana de la Movilidad Europea pero al órgano que iba a solucionar los problemas de Sevilla en esta materia sólo ha sido convocado dos veces", ha aseverado.

En paralelo, ha lamentado los retrocesos en materia de movilidad sostenible, asegurando que actualmente no hay en uso "ninguno" de los 75 puntos públicos de recarga de vehículos eléctricos instalados durante el mandato del popular Juan Ignacio Zoido, mientras Bracelona cuenta con 300, Madrid con 32, Castellón con 32, Zaragoza con 16 y Málaga con 14, según ha asegurado.

"Esto explicaría que Sevilla se haya estancado en la cifra de 62 vehículos eléctricos matriculados frente a otras poblaciones que, en proporción con sus habitantes, superan a la capital hispalense", ha argumentado, criticando que el Gobierno local socialista "no sólo no esté promoviendo el uso del vehículo eléctrico, sino que además esté espantando a empresas del sector que operan con éxito en otras ciudades", al no crear "entornos amables" para ellas.

LA AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA

"De hecho, ya no hay ni una sola empresa de estas características en la ciudad cuando en otras capitales se está disparando su presencia", asegura el portavoz popular, agregando que la Agencia Local de la Energía está "abandonada" y sólo cuenta con una de las personas de las nueve que componían su equipo en el pasado mandato.

"Si todo esto lo sumamos el pésimo servicio que está ofreciendo Tussam, con retrasos, menos frecuencia de paso o fallos en la información de las paradas, la caótica gestión del taxi, la paralización del tranvía o la escasa ambición con el metro, Espadas tiene muy poco que ofrecer o de lo que presumir" en materia de movilidad, asegura Beltrán Pérez.

"Y que el proyecto estrella de esta Semana Europea de la Movilidad sea el Metrominuto para que la gente vaya andando a los sitios, que es lo que viene haciendo el ser humano desde la prehistoria, me parece una tomadura de pelo propia de un alcalde que es, cada vez, menos alcalde", ha concluido, en referencia al mapa promovido por el Ayuntamiento con recomendaciones de trayectos a pie a los principales colegios, centros médicos o mercados de la ciudad.