Beltrán Pérez defiende que será "el alcalde de Sevilla que cumpla con Los Remedios" y que "atienda a los vecinos"

Publicado 18/05/2019 13:06:19 CET

SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, ha realizado una visita al barrio de Los Remedios, donde ha afirmado que será "el alcalde que cumpla con el barrio" y que "atienda y escuche los problemas de todos los vecinos".

Pérez ha señalado que "el barrio de Los Remedios lleva cuatro años abandonado, cuatro años en los que el gobierno del PSOE, del alcalde Juan Espadas, no ha escuchado las demandas y problemas de los vecinos".

En este sentido, ha manifestado en un comunicado que si es alcalde, "el depósito de la grúa estará fuera de Los Remedios en un año y medio y en su lugar irán zonas verdes e instalaciones deportivas". "Todo lo haremos de manera consensuada con los vecinos", ha defendido.

Los vecinos le han trasladado a Beltrán Pérez "los problemas de seguridad, limpieza, transporte público, ausencia de instalaciones deportivas, colegios sin climatizar, entre otros problemas", según explica el PP.

Por ello, Pérez ha pedido a los vecinos que le ayuden a "hacer el plan más ambicioso de ciudad que se haya hecho en la ciudad". "Que nos ayuden a hacer una ciudad más verde y accesible, habitable, limpia, donde los jóvenes tengan oportunidades, más digitalizada, más segura, una ciudad a la altura de sus vecinos y del barrio de Los Remedios", ha detallado.

Igualmente, el popular ha añadido que "los vecinos no pueden decir que es mejor irse andando que en autobús". "Hay que ofrecer los mejores servicios públicos, vamos a mejorar el servicio de Tussam para que tenga más frecuencia, y vamos a promover la Red Completa de Metro, tal y como ya se ha comprometido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente del gobierno del cambio".

Beltrán Pérez ha preguntado "desde cuándo no pisa el alcalde Juan Espadas el barrio de Los Remedios". "Un alcalde tiene que pisar el mismo suelo que pisan sus vecinos, basta ya de estar en las nubes, hay que estar en el suelo", ha manifestado, a la vez que ha agregado que "se echa de menos al alcalde en las calles de la ciudad".

Además, ha indicado que "el bonobús volverá a ser gratuito para los mayores de 65 años, se va a actuar para erradicar la botellona y habrá una ciudad amable para nuestros niños". "Hay que hacer unos colegios públicos en Sevilla habitables para nuestros niños, no podemos consentir den clases con altas temperaturas, por ello desde el PP vamos a llevar a cabo un plan de climatización en los colegios", ha asegurado.

"Vamos a cumplir con Los Remedios y me volcaré como nadie lo ha hecho, no quiero que haya ni una sola persona que me diga que hay que cambiar el gobierno en este barrio porque no ejerce sus funciones ni cumple con sus vecinos", ha reiterado. "Voy a ser el alcalde que devuelva a los barrios lo que necesitan", ha concluido Beltrán Pérez.