Beltrán Pérez (PP) lanza 'Reiniciemos Sevilla' para "construir con vecinos el futuro de ciudad en el peor momento"

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, junto a los concejales de la formación y acompañado de la secretaria general del PP andaluz, Loles López, y la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha presentado la iniciativa 'Reiniciemos Sevilla', una nueva línea de trabajo a nivel municipal que supone "una invitación a los ciudadanos para construir juntos el futuro de la ciudad en el peor de los momentos".

"Es una llamada a la ilusión, confianza e inconformismo", ha dicho Beltrán Pérez, quien ha explicado que, "después de que la pandemia haya desatado una profunda crisis en la ciudad, es preciso reiniciar Sevilla, ya que no funciona y ha varado numerosos de sus proyectos que, incluso antes de la Covid, ya estaban paralizados por el mal gobierno del PSOE".

Por ello, ha lanzado la línea de trabajo 'Reiniciemos Sevilla', que significa "redoblar los esfuerzos del proyecto del grupo de concejales del PP para ocupar un espacio de un alcalde que no está y un gobierno que está apagado o fuera de cobertura", señala el edil popular en un comunicado.

Para Pérez, "esta nueva línea de acción y trabajo del Grupo Popular, no es una mera declaración de intenciones, sino la iniciativa y acción de trabajo de todo un grupo político que, de la mano de los distritos y la sociedad civil, trabajará en aportar soluciones y construir una alternativa de gobierno". Añade que la sociedad "quiere reiniciarse, buscar liderazgos", y considera que "el alcalde tiene que dar ese paso al frente para liderar ese proceso buscando oportunidades y dejándose de excusas".

En este marco, ha detallado que la crisis originada por la Covid-19 obliga a reiniciar a todos, a los comercios, autónomos, familias, colegios, empresas, para afrontar el futuro con garantías". Entiende que existe "un vacío por parte del Ayuntamiento que tiene que reiniciarse". "Sevilla carece de liderazgos y necesita que se busquen oportunidades para recuperar el futuro y no las excusas a las que siempre recurre el alcalde de la ciudad", agrega.

Pérez ha aseverado que, "antes del coronavirus, Espadas decía que todo en la ciudad era maravilloso, pero las estadísticas y la realidad dicen otra cosa". Ha citado ejemplos en cuanto a paro, criminalidad, gestión de zonas verdes o limpieza.

"Ante esta situación, el alcalde no está. No ha estado durante el confinamiento, no ha estado en la desescalada y sigue sin estar para escribir el futuro de la ciudad, sencillamente no está, está apagado o fuera de cobertura", ha destacado Beltrán Pérez.

En su opinión, "en estos meses, lo único que ha funcionado bien es el marketing de Espadas dirigido a su promoción personal para alcanzar la Secretaría General del PSOE o un puesto en el Consejo de Ministros, porque a Espadas Sevilla le aburre y solo la usa como plataforma o trampolín para alcanzar sus objetivos personales y otros puestos".

"SACAR A LA CIUDAD DEL BLOQUEO"

Por ello, Beltrán Pérez ha expuesto que "Sevilla necesita un alcalde que esté centrado y preocupado un cien por cien en la ciudad, un gobierno con la cabeza y su tiempo dedicados en su totalidad a Sevilla".

"Exactamente eso es lo que ofrece el grupo de concejales del PP con nuestra nueva línea de trabajo 'Reiniciemos Sevilla'. Se trata de sacar a la ciudad del bloqueo en el que está sumida, si se hace bien puede llegar a ser lo que quiera ser; es una invitación a los ciudadanos a construir juntos el futuro de nuestra ciudad en el peor de los momentos, Sevilla tiene que encontrar rumbo al progreso social y económico de sus vecinos", ha señalado Pérez.

Ha explicado que "es una llamada a todos aquellos que trabajan duro taxistas, comerciantes, hosteleros, funcionarios, empresarios, jóvenes, mayores para sacar a sus familias y negocios adelante". "Queremos que ellos nos ayuden a aplicar ese modelo de esfuerzo y colaboración, y tienen que saber que en este Ayuntamiento hay concejales que sí quieren estar plenamente dedicados a su ciudad, los concejales del PP", subraya.

El portavoz popular ha manifestado que, con esta línea de trabajo, se quiere "volver a empezar después de recibir el golpe derivado de la crisis Covid-19, otras ciudades reiniciaron la marcha hace meses". "Volver a empezar no es partir de cero es desechar lo que se hizo mal, continuar lo que se hizo bien, pero sobre todo, es aplicar nuevas soluciones a viejos problemas no resueltos de la ciudad", señala.

Ha añadido que "es una apuesta por la construcción de una alternativa de gobierno desde una oposición útil y responsable, dejando a un lado las ideologías y siglas políticas y estando siempre Sevilla por encima de todo". "'Reiniciemos Sevilla' es una llamada a la ilusión, confianza e inconformismo. Un inconformismo que debe acabar con años de marginación en las inversiones, en la concesión de ayudas económicas y programas políticos de otras administraciones", ha expresado Beltrán Pérez.

"Con esta iniciativa vamos a afrontar desde un optimismo realista el duro camino que queda por recorrer en la ciudad tras la crisis de la Covid. Es hacer cosas excepcionales en circunstancias excepcionales. Vendrá acompañada de un maratón por los barrios de la ciudad, reuniones sectoriales e iniciativas políticas para ayudar a Sevilla a salir de esta crisis, vamos a inundar la ciudad y a redoblar nuestros esfuerzos", agrega, dejando claro que "es el momento de construir una alternativa desde la colaboración de todos los ciudadanos, aparcando las siglas e intereses políticos, poniendo a Sevilla por encima de todo".