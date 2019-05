Beltrán Pérez quiere una oficina de coordinación de obras en Sevilla y "que el desastre del Greco no vuelva a ocurrir"

Publicado 04/05/2019 14:12:44 CET

SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla y portavoz del Grupo Municipal Popular, Beltrán Pérez, ha propuesto este sábado la creación de lo que ha denominado una 'Oficina de coordinación de obras' para "que el desastre del Greco no vuelva a ocurrir", en referencia a la reciente intervención en la avenida del Greco de la ciudad.

Pérez, que ha visitado este sábado con miembros de su candidatura la avenida, ha comprobado 'in situ' junto a decenas de vecinos y comerciantes el "estado lamentable" en el que se encuentra la calle tras las obras realizadas, según ha recogido el partido en una nota de prensa.

Así, ha explicado que "es incomprensible que esta calle haya tenido que ser levantada dos veces" debido a una "planificación defectuosa" y una "pésima ejecución", y ha recordado que la calle ha estado durante meses con un número de operarios "ínfimo" para alargar la obra, algo que el PP ha reprochado en varias ocasiones porque, a su juicio, se ha hecho así para "hacer coincidir en el tiempo la inauguración con la precampaña electoral".

De hecho, ha razonado que tras el adelanto electoral propiciado por Pedro Sánchez, "la obra se ha concluido deprisa y corriendo", y ahora "ha tenido que volver a levantarse para corregir los innumerables desperfectos", lo que ha criticado por las "numerosas pérdidas" en los comercios.

El popular ha enumerado los "errores" en el planeamiento de la obra y en los acabados, como el pavimento disgregado a los pocos días de entrar en servicio, colocación inadecuada de imbornales, contenedores soterrados "flotando tras una tromba de agua", y "un largo etcétera más de desperfectos y acciones mal ejecutadas". "Una inversión de 2,7 millones para una obra que ha sido una auténtica chapuza, un proyecto de cara a la galería mal planificado y ejecutado", ha sostenido.

Pérez ha considerado que esto "no son formas de plantear un proyecto de ciudad", al tiempo que se ha referido a los "cientos de vecinos descontentos" con la obra, ya que no "sus problemas no han sido solucionados", y cuya opinión no coincide con el alcalde del PSOE, Juan Espadas, quien "está en su realidad paralela que nada tiene que ver con el día a día de los vecinos".

Por ello, ha reclamado al alcalde que, "igual que vino para una inauguración fraudulenta de la calle, venga ahora para dar explicaciones ante el enfado vecinal".

PP QUIERE OBRAS "CON CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES Y TÉCNICAS SOSTENIBLES"

Frente a esta situación, Pérez ha esbozado parte del modelo de ciudad que proponen. En concreto, se ha referido a la creación de una 'Oficina de coordinación de obras' que "busca mejorar la ejecución de las obras que se realizan en las calles de Sevilla, ahorrando costes y gastos originados por una falta de planificación".

"Queremos que el gasto público se ejecute con criterios de eficacia evitando el despilfarro de fondos y reduciendo las molestias que por la realización de obras sufren los vecinos y comerciantes", ha manifestado Pérez, quien ha explicado que la propuesta de su partido consiste en coordinar las obras a realizar en las calles "con criterios medioambientales y técnicas sostenibles".