Los bomberos de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) aseguran un coche suspendido tras un accidente sin heridos

Los Bomberos de Sanlúcar la Mayor aseguran un coche suspendido en el arcén. - BOMBEROS DE SANLÚCAR LA MAYOR

SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

Los Bomberos de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) han intervenido para asegurar un vehículo que había quedado suspendido sobre el arcén tras un "aparatoso" accidente que se ha saldado sin heridos.

Según ha detallado el cuerpo de bomberos en un mensaje en su red social Instagram consultado por Europa Press, el suceso ha tenido lugar a penas a 100 metros del parque provisional del municipio y cuando los efectivos han llegado, el conductor del vehículo ya había salido del interior del mismo sin lesiones.

Una vez valorada la zona se ha asegura el vehículo hasta poder volver a ponerlo sobre sus propias ruedas, ya que la posición en la que se encontraba "entrañaba peligro debido a su inestabilidad". Los bomberos han celebrado que todo haya quedado en un "susto" y que no haya que lamentar daños.