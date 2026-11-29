El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Sevilla, Juan Bravo, ejerciendo su derecho a voto durante las elecciones generales del 29N. - PP SEVILLA

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Sevilla, Juan Bravo, ha calificado este domingo como "un reto enorme" la posibilidad de que su formación logre por primera vez ganar unas elecciones generales en la provincia sevillana, señalando que para ello "falta el último empujón, que es que la gente vote".

En declaraciones a los medios durante la jornada electoral de este 29 de noviembre, Bravo ha afirmado que el equipo ha trabajado "muy bien" y que han tenido "muy buenas sensaciones en la calle", destacando que la provincia "requiere que se le considere importante", a la vez que ha valorado el cierre de campaña del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Sevilla ante "más de 9.000 personas".

Asimismo, ha admitido que obtener un quinto escaño en la circunscripción supondría un "doble o el triple salto mortal", aunque ha añadido que "no hay que renunciar a nada" y ha recalcado que "decidirá la gente con su voto".

Del mismo modo, Bravo ha agradecido el trabajo de los miembros de las mesas electorales, los apoderados de todos los partidos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los medios de comunicación para que la jornada se desarrolle con normalidad.

"Que la gente vaya a votar y que tenga la seguridad que el que vote a Feijóo esta noche estará muy contento y el que no le vote estará muy tranquilo porque va a ser un presidente para todos. Yo creo que eso es lo más importante", ha concluido.