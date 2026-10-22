Bronco debate en el Pleno de Sevilla por las VPO: PSOE y PP se reprochan la falta de ambición y de primeras piedras

Archivo - Una promoción de viviendas de Emvisesa en Palmas Altas como imagen de recurso - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista y el Gobierno local han protagonizado este jueves un tenso debate en el Pleno a cuenta de las viviendas de protección oficial (VPO). Ambas formaciones se han reprochado la falta de ambición a la hora de hacer más viviendas protegidas aprovechando la mayor edificabilidad autorizada en proyectos concretos --una vez aprobados los estudios de ordenación y las modificaciones de planeamiento correspondientes-- y la inacción del Gobierno en diversas promociones, "caso de Artillería", al no iniciar aún su construcción.

El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha criticado que el equipo de gobierno que preside José Luis Sanz (PP) está facilitando operaciones urbanísticas "que incrementan la edificabilidad y los beneficios de los promotores inmobiliarios sin aprovecharlas para ampliar el parque público de vivienda asequible". En este sentido, Muñoz ha afeado al alcalde que no haya respondido a su pregunta y que, "una vez más", haya preferido atacar a Pedro Sánchez y al Gobierno de España "antes que dar explicaciones sobre su propia gestión municipal".

Muñoz ha cuestionado 18 recalificaciones urbanísticas impulsadas a instancia de propietarios de suelo que permiten construir 1.109 viviendas adicionales, de las que, según la información municipal citada por el portavoz, solo ocho se identifican como asequibles. "No estamos en contra de que la empresa privada gane dinero. Pero usted no es un promotor, es el alcalde de Sevilla y tiene que velar por el interés general".

"Cuando se hace una recalificación urbanística, el promotor gana, pero la ciudad tiene que ganar también", ha afirmado Muñoz, quien ha lamentado que el alcalde evite concretar cuántas viviendas protegidas generan estas operaciones y qué beneficio público justifica los incrementos de edificabilidad concedidos. Al respecto, el portavoz socialista ha puesto como ejemplos la calle Jerusalén, en San Pablo, donde se pasa de dos a trece plantas; Afrodita, junto a los Jardines de Hércules, de tres a diez; y el solar público de San Bernardo, donde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han posibilitado una promoción de 190 viviendas libres en una parcela anteriormente destinada a equipamientos.

"¿A usted le parece normal que, con la necesidad de vivienda asequible que tiene Sevilla, de 1.109 viviendas más solamente sean ocho las asequibles?", ha preguntado Muñoz una y otra vez, al tiempo que ha recordado que el PP votó en contra de las 43 medidas de vivienda presentadas por los socialistas al Pleno.

En su segunda intervención, Muñoz ha puesto sobre la mesa que 712 de las 770 viviendas y alojamientos entregados durante este mandato "proceden de actuaciones impulsadas por el anterior gobierno socialista". "Se encontraron el suelo, la financiación, los proyectos", ha subrayado Muñoz.

RESPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL

El alcalde de Sevilla ha recordado a Muñoz que durante su etapa como delegado de Urbanismo primero, y como alcalde después, solo se entregaron 83 VPO. "Esta preocupación reciente que tiene por la vivienda protegida es una pena que no la haya aprovechado en el Senado para preguntar ciertas cuestiones en esta materia", le ha interpelado Sanz.

En este sentido, el regidor ha esgrimido que de las 948 viviendas que el Gobierno de España debe promover en Artillería no se haya puesto la primera piedra ni se haya entregado una sola llave, "pese a que se ha presentado varias veces el proyecto, la última vez con María Jesús Montero (como candidata del PSOE-A) durante la campaña de las últimas Elecciones Autonómicas.

"En Ranilla son 240 las viviendas protegidas proyectadas y también con cero entrega de llaves. Entienda, entonces, que le diga que lecciones de vivienda libre y de vivienda protegida, ni una", ha concluido Sanz su intervención.