La Cabalgata de Reyes de Sevilla saldrá del Casino de la Exposición por "desavenencias" con la Universidad

Archivo - Una de las carrozas de la Cabalgata de Reyes Magos de este 5 de enero - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de Reyes Magos del Ateneo de Sevilla saldrá el próximo 5 de enero del Casino de la Exposición "al no alcanzarse un acuerdo con la Universidad de Sevilla (US) para efectuar la salida desde el Rectorado". El cortejo regresa por tanto a un enclave que no le es ajeno, pues fue utilizado por la comitiva durante 40 años.

Así lo ha anunciado la Docta Casa en un comunicado en el que muestra "su desagrado" por dicha falta de acuerdo, dado que "no se pueden admitir las medidas propuestas por la Universidad, que no se han exigido en los últimos 15 años durante los que se ha organizado la salida desde el recinto la de la antigua Fábrica de Tabacos".

EL Ateneo lamenta de este modo las "dificultades técnicas y logísticas" puestas de manifiesto, en su opinión, durante las conversaciones que ambas instituciones han celebrado, "que han culminado con la falta de una solución consensuada que permitiera mantener la salida en las condiciones habituales".

Tras unas primeras diferencias, "centradas inicialmente en cuanto al balcón en el que habría de llevarse a cabo la coronación de los Reyes Magos" y el saludo al público del cortejo antes de iniciar su recorrido, o en el "malestar de algunos profesores" por la utilización de sus dependencias y despachos para ese acto simbólico, "finalmente se alegaron motivos de seguridad, sin que se hayan concretado las razones que impiden la salida por la misma cancela que estos 15 años".

No obstante, el Ateneo agradece a la Universidad de Sevilla el apoyo recibido durante este tiempo y remarca que la institución privada ha asumido los gastos derivados de la preparación y adecuación de los espacios utilizados, "entre ellos el enmoquetado de las salas destinadas a los beduinos, la limpieza y la seguridad, contribuyendo así al buen desarrollo de la salida del cortejo".

Asimismo, la institución ateneísta subraya la respuesta "extraordinariamente positiva" por parte del Ayuntamiento, "puesto que desde primera hora se han ofrecido todas las facilidades necesarias para la búsqueda de un entorno favorable ante las dimensiones exigidas por el evento", así como por "la disposición y colaboración" para encontrar "de inmediato" una solución que permita "mantener viva esta tradición con las garantías necesarias".