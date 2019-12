Cabrera destaca el músculo de Sevilla para atender emergencias, con 400 incidencias en una noche, sin daños personales

Actualizado 20/12/2019 14:21:35 CET

El concejal delegado de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha destacado el "músculo" con el que cuenta la ciudad, de la mano de los servicios municipales, para atender las emergencias, después de que en la noche entre el jueves y el viernes se hayan registrado 420 intervenciones por diversas incidencias, aunque sin que ninguna haya supuesto daños personales de gravedad.

A preguntas de los periodistas, tras acudir a la toma de posesión de José Medina Arteaga como jefe de la Policía Local de Sevilla, Cabrera ha reconocido que se ha vivido "situación complicada" y que en la tarde de este viernes llega otro frente de lluvia y viento "con igual intensidad".

Así, ha destacado la labor realizada durante las últimas 24 horas por la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Lipasam y Parques y Jardines, con "una intensidad máxima". "Lo importante es que no hay que lamentar daños personales graves. Este ayuntamiento está muy preparado ante las grandes emergencias para poder asistir y coordinar", recalca, destacando el mayor número de bomberos que han sido activados esta noche.

En este marco, ha advertido de que si se confirma la llegada de un nuevo frente en las próximas horas se suspenderían las actividades navideñas que se realizaran en la calle, ya que considera que sería una "irresponsabilidad" fomentar que se produjera una gran aglomeración de personas. Precisamente, su recomendación pasa por tener cuidado por la calle e intentar evitar pasar bajo ramas de gran porte, teniendo en cuenta que hay rachas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora y que, además, el suelo está muy mojado, lo que provoca que la estabilidad del arbolado sea más vulnerable hasta a 50 kilómetros por hora.

En la misma línea, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, ha pedido extremar las precauciones ante el inicio de la operación salida a partir de las 15,00 horas de este viernes, teniendo en cuenta que las vías están mojadas, aunque la alerta por el frente actual se desactiva a las 13,00 horas.

"Los conductores han de seguir las recomendaciones de los agentes y evitar distracciones, al ser esto una de las mayores causas de accidentes en la carretera", incide.

Toscano recuerda que en estos momentos no está declarada la emergencia en ningún pueblo de la provincia, ya que "se han tenido incidencias, pero no mayores". "La Junta tampoco ha actuado el nivel uno de emergencias y, si se llega a tener una situación catastrófica, se activaría todo el operativo de protección civil y emergencias del Estado, pero esperemos que no tenga que ocurrir", añade.