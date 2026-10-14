Caja Rural del Sur presenta en Sevilla la 'app' Doña Paquita para hacer que la tecnología sea "más cercana y accesible"

Imagen promocional de la 'app' Doña Paquita, de Caja Rural del Sur. - CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural del Sur pone a disposición de sus clientes Doña Paquita, una aplicación gratuita concebida para acompañarlos en su día a día y ayudarles a desenvolverse con mayor facilidad y confianza en el entorno digital. Para informar sobre esta 'app' se celebrará un taller teórico-práctico el próximo 21 de octubre en el Centro Cultural José Luis García-Palacios de Sevilla.

Según ha precisado la entidad financiera en una nota, Doña Paquita nace con la idea de hacer que la tecnología sea "más cercana y accesible". Para utilizarla no es necesario tener conocimientos tecnológicos ni emplear palabras complicadas y los usuarios pueden hablar con ella por voz o escribirle y plantearle sus dudas con naturalidad, "como lo harían con una persona de confianza".

Entre sus principales funcionalidades destaca "su dimensión de educación financiera y acompañamiento digital". Doña Paquita puede explicar de manera sencilla conceptos financieros, ayudar a utilizar la banca digital Ruralvía y ofrecer orientación sobre cómo detectar intentos de fraude.

Además, la aplicación permite resolver dudas relacionadas con el día a día y acceder a diferentes contenidos pensados "para fomentar una vida activa y mantener la autonomía". Los usuarios pueden encontrar ejercicios para mantenerse en forma, juegos y retos para "entrenar la memoria, la atención y la concentración, contenidos de ocio e información útil sobre actividades y ayudas, así como propuestas para organizar pequeñas tareas cotidianas".

Otro de los espacios de Doña Paquita está dedicado a la conversación y los recuerdos. La aplicación puede proponer temas relacionados con las experiencias personales, los pueblos, las historias de toda la vida o los recuerdos, "favoreciendo una conversación agradable y estimulando la memoria".

Por su parte, el director del Área de Negocio de Caja Rural del Sur, Francisco Vázquez, ha señalado que "en la entidad trabajamos para estar cada día más cerca de nuestros clientes, combinando la atención y el acompañamiento personal con las oportunidades que ofrece la digitalización".

"Nuestro compromiso es facilitar el acceso a servicios financieros sencillos, seguros y adaptados a las necesidades de cada persona, al tiempo que impulsamos la educación financiera para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones con mayor confianza y conocimiento", ha agregado.

En suma, con esta iniciativa, Caja Rural del Sur "refuerza su compromiso con una digitalización útil, accesible y al servicio de las personas, poniendo a disposición de sus clientes una herramienta que combina educación financiera, acompañamiento y bienestar".

Doña Paquita está disponible de forma gratuita, tanto en Google Play como en App Store. Para comenzar a utilizarla, hay que descargar la aplicación en el móvil y seguir los pasos indicados. Caja Rural del Sur ha recomendado a aquellas personas que lo necesiten que pidan ayuda de un familiar o de alguien de confianza para realizar la descarga y comenzar a utilizarla.

Con el fin de presentar e informar de esta nueva aplicación, el próximo miércoles, 21 de octubre, a las 17,00 horas, se celebrará en el Salón de Actos del Centro Cultural José Luis García-Palacios, situado en calle Murillo, 2, Sevilla, un taller teórico-práctico sobre el uso de la 'app'.

La actividad está dirigida principalmente a personas mayores de 65 años, colectivo al que está especialmente enfocado este programa, y tiene como objetivo "facilitar el conocimiento y manejo de la aplicación de una manera sencilla y práctica". El taller será totalmente gratuito y, para participar, los asistentes únicamente deberán acudir con su dispositivo móvil, que utilizarán durante la sesión "para poner en práctica los contenidos aprendidos".