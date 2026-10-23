Carmen Avilés se suma al cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest con su proyecto debut ‘Carmela’

La bailaora Carmen Avilés en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La bailaora Carmen Avilés se ha incorporado a la programación de Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 25 de junio, la misma jornada en la que actuará Alejandro Astola en el festival.

Según ha detallado el festival en una nota de prensa, la artista llegará con 'Carmela', su proyecto debut, una propuesta que abre nuevas vías de expresión para el flamenco al combinar sus raíces con la electrónica y los sonidos contemporáneos.

En este contexto, 'Carmela' ha nacido de un disco de colaboraciones con música compuesta por Alejandro Astola e interpretada junto a diferentes artistas en el que el baile ha compartido protagonismo con las canciones, la moda y una puesta en escena de fuerte identidad visual.

Lejos del espectáculo de danza tradicional, la propuesta invitará al público a vivir la música de pie, bailar y cantar, convirtiendo cada actuación en una experiencia colectiva en la que conviven la raíz flamenca y los sonidos actuales.

En contexto, nacida en Puerto Lumbreras (Murcia), Carmen Avilés es una de las bailaoras que está acercando el flamenco a nuevas generaciones a través de una propuesta propia, marcada por la personalidad y una mirada contemporánea.

BAILAORA DESDE NIÑA

Comenzó a bailar desde niña y ha desarrollado una trayectoria en la que el flamenco convive con nuevas influencias y otros lenguajes artísticos. A lo largo de su carrera ha trabajado con figuras como Joaquín Cortés y Nacho Cano, formando parte de espectáculos como 'Malinche', de la misma manera que ha protagonizado campañas para marcas como Cruzcampo y Rabanne, ampliando su presencia en el ámbito de la moda y la publicidad.

La primera gira de 'Carmela' ha confirmado la fuerza del proyecto, con entradas agotadas en salas como el Teatro Eslava y La Riviera de Madrid, Mamba en Murcia, Apolo en Barcelona y Pandora en Sevilla.

La presencia de Carmen Avilés en Icónica Santalucía Sevilla Fest ha reforzado la apuesta del festival por propuestas que parten de la tradición para explorar nuevos lenguajes escénicos y musicales.

Su cita del 25 de junio coincidirá con la de Alejandro Astola, artista sevillano que presenta 'Mi Guitarra y Yo 2.0', su proyecto en solitario, concebido desde la cercanía y la conexión directa con el público, recuperando la esencia de sus primeros años como músico y que ya ha recorrido buena parte de España.