El carné de conducir por puntos cumple 15 años con 498.244 conductores sancionados en la provincia de Sevilla

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El permiso de conducir por puntos cumple 15 años desde su entrada en vigor en 2006 con un total de 498.244 conductores sancionados hasta junio de 2021 en la provincia de Sevilla, unos años en los que se han detraído más de 2,4 millones de puntos por distintos conceptos y se han interpuesto 779.435 sanciones.

El balance de este periodo muestra una diferencia importante entre hombres y mujeres en lo que respecta a pérdidas de vigencia administrativas ejecutadas en la provincia de Sevilla: 14.280 hombres y 1.357 mujeres, según concreta la Subdelegación del Gobierno.

El aniversario de este sistema por el cual a todos los conductores se les asocia un número de puntos a su permiso de conducir coincide con la reformulación aprobada por el Consejo de Ministros en marzo, que endurece las sanciones por el uso del móvil o el mal uso de elementos de protección y seguridad y que contempla pérdidas de hasta seis puntos por hablar por el móvil mientras se sostiene con la mano o tres si se usa sin tocarlo.

Asimismo, la posesión de un dispositivo de detección de radares será motivo de infracción y se podrán perder tres puntos del carné. Se trata de un proyecto de ley que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria y que se aprobará, según las previsiones, antes de que termine el año.

LOS SEIS PRIMEROS MESES DE 2021

En lo que va de año, en la provincia de Sevilla han sido sancionados 13.885 conductores y se han interpuesto 14.634 sanciones. Además, en estos primeros seis meses del año el balance arroja un total de 45.182 puntos detraídos.

El subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, ha realizado un balance positivo de estos 15 años, en los que la población se ha ido adaptando a la regulación imperante en los países de la Unión Europea. También ha incidido en la necesidad de evolucionar y adaptar el sistema a nuevas realidades que comprometen la seguridad de los conductores, como el uso del móvil.

Este semestre también evidencian una diferencia importante entre hombres y mujeres en las pérdidas de vigencia administrativas ejecutadas en la provincia de Sevilla. Entre enero y junio de 2021 se han ejecutado un total de 383 pérdidas de vigencia administrativa (pérdidas totales de puntos), el 90,3% de las cuales se han ejecutado en hombres (346 hombres y 37 mujeres).

La mayoría de los conductores sancionados en este periodo lo ha sido por exceso de velocidad, un total de 5.174 conductores y 12.054 puntos detraídos, así como la conducción bajo los efectos del alcohol, que han conllevado 1.250 conductores sancionados y 5.888 puntos administrativos.

Además, un 22,8% de los conductores ha sido sancionados por un uso incorrecto del teléfono móvil y un 16,8% por no hacer uso del cinturón de seguridad o por no utilizar en los niños un dispositivo adecuado, lo que evidencia, según el subdelegado que "todavía no hemos interiorizado que los sistemas de retención son los dispositivos que más vidas han salvado en la carretera, puesto que su eficacia reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente".