El Castillo de San Jorge de Sevilla acogerá una exposición de más de 50 piezas "singulares" de artesanía moderna

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de San Jorge, en Triana, acogerá desde el 21 de marzo y hasta el 31 de mayo de 2023 la exposición 'Maestros del Futuro. Artesanía y Diseño en Europa'. Promovida por el Ayuntamiento de Sevilla, presentará piezas "muy singulares" de artesanía contemporánea europea en fusión con una selección de artesanos locales a los que acompañarán otros maestros andaluces y del resto de España. La muestra está coordinada por la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, con el apoyo de la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha realizado una visita a uno de los talleres que expondrán en la muestra, acompañado por el comisario Jean Blanchaert y Ramón Vergara, que será el comisario adjunto en España. En concreto, el alcalde ha conocido el trabajo que está realizando el tallista Francisco Verdugo, tal como ha informado el Consistorio hispalense en una nota de prensa este jueves.

"La artesanía local está adquiriendo una gran relevancia en la estrategia municipal de impulso a los distintos sectores relacionados con el turismo premium. Esa exposición contribuirá sin duda a relanzar la imagen de una artesanía sevillana hecha con técnicas de excelencia y que tiene el reto de mirar al futuro incorporando las vanguardias. Será una oportunidad para que los artesanos sevillanos apliquen sus tradicionales técnicas a intervenciones más contemporáneas y vanguardistas", ha dicho Muñoz.

La exposición reúne a profesionales de la guarnicionaría, a orfebres, bordadores, imagineros, doradores y ceramistas, entre otros oficios, y se enmarca dentro de la estrategia municipal de posicionar a Sevilla en el mundo de la excelencia artesana en su versión "más contemporánea y de proyectarse en nuevos mercados". Sevilla quiere inspirar a una nueva generación de artesanos, acercarles a una manera "más sostenible de fabricar, producir y vender" y, por ello, apuesta por la reinterpretación de las tradiciones con enfoque actual.

'Maestros del futuro. Artesanía y diseño en Europa' está comisariada por Jean Blanchaert, Irina Eschenazi, como comisaria adjunta y Ramón Vergara como comisario adjunto en España. La muestra cuenta con más de 50 piezas "muy singulares de artesanía contemporánea europea que entablarán un diálogo con obras maestras creadas por artesanos sevillanos en un espacio colectivo ideado por el arquitecto y diseñador Pablo Millán".

La exposición 'Maestros del Futuro' está inspirada en 'Next of Europe', que fue una de las quince exposiciones que formaron parte del gran evento bienal 'Homo Faber. Crafting a more human future', organizado por la Michelangelo Foundation en Venecia el pasado abril de 2022. En dicho espacio, comisariado también por Blanchaert, se presentó una selección de objetos funcionales y decorativos creados por los mejores maestros artesanos de Europa.

Posteriormente, 'Next of Europe' ha inspirado la exposición 'Creative Nature', organizada entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 por la asociación BeCraft en Mons (Bélgica), también con el apoyo de la Michelangelo Foundation y el mismo comisariado, con piezas procedentes de 'Next of Europe', que han viajado de Venecia a Mons y, ahora, de Mons a Sevilla, considerada como una de las capitales europeas de la maestría artesana.

Sevilla es "un vivero de maestría artesana", según coinciden los coordinadores de la exposición. Las tradiciones religiosas y culturales han permitido que algunos de los talleres "más excepcionales del mundo" sigan exhibiendo su maestría y desarrollando su saber con un "virtuosismo difícil de encontrar en otras partes del planeta". 'Maestros del Futuro' presentará una perspectiva nueva: "partiendo de la maestría artesana tradicional y local, proyectará un futuro en clave contemporánea y sostenible que contribuirá a revitalizar y a preservar nuestra tradición artesana", ha subrayado el Ayuntamiento.