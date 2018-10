Celis achaca la "sensación de inseguridad" a unos "casos llamativos", ya que la delincuencia se ha reducido en Sevilla

Publicado 24/08/2018 18:11:08 CET

SEVILLA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha asegurado este viernes que "los datos objetivos dicen que la delincuencia en Andalucía se ha reducido en el primer semestre de 2018" en comparación con el mismo periodo de 2017 y que "en Sevilla hoy día hay más efectivos de la Policía Nacional", no obstante, "es verdad que hay casos más llamativos" que generan "cierta sensación de inseguridad".

Tras reunirse con el mando único operativo en la zona del Estrecho contra la inmigración irregular, el general de Brigada de la Guardia Civil, Manuel Contreras, el delegado del Gobierno ha analizado la situación de delincuencia que atraviesan varias localidades de la provincia, como en Dos Hermanas, donde una tienda de telefonía sufrió un robo mediante la técnica del alunizaje, o en Carmona, donde en menos de tres meses dos comerciantes murieron al ser atracados, el último el día 6 de agosto.

Respecto a esto, Gómez de Celis ha manifestado que "hay una cierta sensación de inseguridad en concretos lugares, como Carmona", y lo que se ha hecho para evitarla es "tener más presencia física en la calle por medio de la Guardia Civil". "¿Quiere decir eso que cuando no están en esa presencia visible no se está trabajando?", se ha preguntado el delegado para responder que "no".

Ha profundizado que "hay un trabajo invisible de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de investigación muy importante" que "como debe comprenderse, no puede verse de manera clara y evidente".

Así pues, ha expresado que aunque la delincuencia haya bajado en Andalucía, "eso da igual, porque lo importante en este tipo de casos es compaginar los datos objetivos con la sensación de seguridad". Por este motivo, "los medios --policiales y de seguridad-- se están intentando disponer de la mejor manera posible intentando paliar esa sensación de inseguridad que existe y que así se compatibilice con los datos objetivos", ha aseverado.

Respecto a los presuntos culpables del robo a la joyería que regentaba Francisco Cintado, quien falleció a causa de múltiples golpes, el delegado del Gobierno ha recordado que los asaltantes "están identificados, en búsqueda y captura, y hay una orden internacional al respecto y se está a la espera de que de sus frutos".

Cabe destacar que el martes 21 se tuvo lugar en Carmona una manifestación bajo el lema 'Por una ciudad más segura' que tuvo un seguimiento de unas 12.000 personas. En este sentido, la portavoz de los comerciantes de dicha localidad, Rosario Ortiz, manifestó a Europa Press que el Ayuntamiento ha trasladado al colectivo que "vendrán más policías y guardias civiles" y que se van a crear nuevas plazas de Policía Local.