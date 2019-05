Centenares de niños se movilizan en Sevilla para pedir que "la infancia no sea un objetivo de guerra"

Publicado 16/05/2019 17:15:55 CET

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Centenares de niños en Sevilla, organizados por Save the Children, se han movilizado y sumado a los más de 10.000 de otras ciudades españolas para pedir que "la infancia no sea un objetivo de guerra".

Save the Children ha pedido a "los gobiernos que autorizan la venta de armas a países donde hay un elevado riesgo de que sean usadas contra la población civil que cesen de forma inmediata de hacerlo".

La organización ha lanzado este jueves su informe 'Blast Injuries. The impact of explosive weapons on children in conflict', en el que "se documenta que las armas explosivas matan o hieren a tres de cada cuatro niños en los mayores conflictos actuales en el mundo". "España es uno de los países que exporta este tipo de armas", ha lamentado en un comunicado Save the Children.

Para pedir el fin de la guerra contra la infancia, alrededor de 10.000 niños de diferentes ciudades españolas "se han sumado este jueves a una acción global de Save the Children y se han concentrado en sus ciudades y colegios para protestar por la violencia que sufren actualmente otros niños que viven en zonas donde persisten conflictos armados".

En Sevilla, centenares de niños se han congregado en Las Setas, uniéndose a los cerca de un millar de escolares de otras ciudades como Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia, que han salido a lugares emblemáticos de sus ciudades para decir 'No a la guerra contra la infancia', lema de la campaña global de Save the Children y prioridad durante todo 2019, fecha en la que la organización cumple 100 años.

A ellos se han sumado 9.000 más en diferentes centros escolares repartidos por todo el país. En total, casi 300 colegios se han movilizado en la jornada de este jueves. De forma paralela, a nivel internacional han participado niños de 45 países, tales como Australia, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Japón, Italia, Malí, Nigeria, Países Bajos, Reino Unido o Zambia.