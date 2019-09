Centro Cerámica de Triana acogerá el ciclo de teatro 'A cielo abierto' en las noches de septiembre y octubre

Publicado 15/09/2019 16:31:44 CET

El Centro Cerámica de Triana acogerá 'A cielo abierto' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cerámica Triana será el escenario un año más del ciclo teatral 'A cielo abierto', que celebra su tercera edición y que se celebrará varios fines de semana meses durante los meses de septiembre y octubre.

En total, se darán cita en este espacio un total de cinco compañías que llevaran a cabo diez funciones que se desarrollarán del 20 de septiembre al 19 de octubre a partir de las 21,00 horas.

La primera propuesta, que tendrá lugar los próximos días 20 y 21 de septiembre, es la que trae Teatrasmagoria con 'Sleepy Hollow', de Néstor Barea. La compañía nació en 2013 para llevar a las tablas cuentos tradicionales, leyendas y relatos de fantasmas dirigido a un público familiar, según recoge en un comunicado el Ayuntamiento.

A lo largo de estos años, ha formado parte de la programación anual del Teatro La Fundición de Sevilla y ha participado en el Circuito Abecedaria de la Junta de Andalucía, cuenta con tres premios y ocho nominaciones a los Escenarios de Sevilla y con siete nominaciones a los Premios Lorca del Teatro Andaluz.

Sennsa Teatro Laboratorio, por su parte, desembarca en el Centro Cerámica Triana con su propuesta 'Dead Hanlet' (Versión libre para teatro físico y danza, inspirada en la obra de Shakespare) los días 27 y 28 de septiembre.

Se trata de una versión libre de Hamlet que se inspira en el clásico y toma como referencia los valores filosóficos, éticos y artísticos de la obra de Shakespeare, expresado en un lenguaje escénico físico y poético.

Hasta llegar a este momento de madurez, consolidación y altas cotas de calidad artística, así como gran proyección nacional e internacional, Sennsa Teatro Laboratorio ha recorrido un camino que empezó hace ya 12 años. La gira 2018 con más de 50 representaciones ya programadas en festivales como el de Avignon (Francia) muestran su gran evolución.

Le sigue la compañía Apasionaria Teatro con su obra 'Federico, en carne viva', de José Moreno Arenas, los días 5 y 6 de octubre. La nueva línea de creación de la directora de Escena, Elena Bolaños, quien en 2005 fundó bricAbrac Teatro Compañía Sevillana y cuyos espectáculos han girado por toda la geografía española y han conseguido un total de 21 premios teatrales en diferentes certámenes y festivales en estos años, se centra en espectáculos más maduros y reflexivos cuya puestas en escena y estética teatral son el reflejo de la madurez de la directora.

Este espectáculo en concreto, 'Federico, en carne viva', se estrenó en 2018 en el en el Teatro Echegaray de Málaga y en octubre de 2018 llegó al Murphy Auditorium de New Harmony -Indiana (EEUU) en la programación del Contemporary Spanish Theater Symposium - Stages of Utopia, Dystopia, and Myopia del University of Southern Indiana, bajo la dirección del College of Liberal Arts and the Department of World Languores and Culture.

Por su parte, la compañía Un Proyecto Corriente llevará a Centro Cerámica Triana 'Santa Teresa, conciencia de amar' los días 11 y 12 de octubre. CIA Un Proyecto Corriente, formada Juan Luis Corrientes y Rebeca Torres, concreta "su visión particular sobre la acción escénica combinando palabra, cuerpo y alma con diferentes disciplinas artísticas".

Por último, La Madeja Teatro cerrará el ciclo con 'El peso de Judas', de Borja de Diego los días 18 y 19 de octubre. Fundada en 2009, cuenta más de 400 funciones por toda España. Esta compañía lleva estrenando una docena de espectáculos que atienden a sus dos principales líneas de trabajo.

Por un lado, el teatro familiar, con cuentos de siempre a los que se les da una vuelta de tuerca para presentarlos de "forma original y muy divertida". Por otro, el teatro clásico/patrimonial: "espacios singulares, personajes históricos y textos de siempre explorando lugares diferentes a los que llevar el teatro".

Las entradas pueden adquirirse en el Teatro Lope de Vega en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas de martes a sábado, en la web 'http://www.icas-sevilla.org/' o el mismo día de la función en el Centro Cerámica Triana desde una hora antes del espectáculo, siempre que quedasen localidades.