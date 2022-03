Centros de La Puebla del Río, Pilas y Bormujos ganan la fase provincial del concurso escolar de la ONCE en Sevilla

Tres centros de La Puebla, Pilas y Bormujos ganan la fase provincial del concurso escolar. - ONCE

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los colegios San Sebastián, de La Puebla del Río, y Nuestra Señora de Belén, de Pilas, así como el IES Juan Ciudad Duarte, de Bormujos, han sido seleccionados este viernes como ganadores de Sevilla en el 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar distintos trabajos por la inclusión y la igualdad dentro de su entorno más cercano en los ámbitos del ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal.

En esta edición han participado 3.742 escolares de 53 centros educativos de la provincia de Sevilla, que han conformado 161 grupos de trabajo, bajo la coordinación de 59 profesionales de la educación, según detalla la entidad en un comunicado.

Bajo el lema 'El camino que nos hace iguales', este histórico programa de sensibilización educativa pretende impulsar el trabajo en los valores de inclusión e igualdad desde la etapa educativa, con una propuesta pedagógicamente actual y atractiva, basada en la Lomloe. Para ello, el concurso ha contado con multitud de recursos y material didáctico para que familias, docentes y alumnado comprendan mejor la temática de este año.

En el 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE ha participado un total de 151.381 estudiantes y 2.320 docentes de 1.865 centros educativos públicos, concertados y privados de nuestro país, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.

La participación de estudiantes y docentes se ha realizado por aulas completas --un trabajo, un aula--. Los de Primaria y Educación Especial --Categorías A, B y E-- han tenido que hacer un cartel que reivindique las pautas para fomentar la inclusión y la igualdad dentro de su entorno.

Por su parte, los de Secundaria, Bachillerato y FP --categorías C y D-- han diseñado una pieza audiovisual de 60 segundos como máximo en la que transmitan ideas de cómo fomentar la inclusión y la igualdad en el ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal.

Los trabajos seleccionados por el jurado de la provincia de Sevilla para cada una de las categorías --la D y la E son valoradas directamente por el jurado nacional-- han sido han sido las siguientes. En la categoría A, 4º de Primaria del CEIP San Sebastián, con el trabajo titulado 'El camino de la inclusión'. En la categoría B, 5º de Primaria del CEIP Nuestra Señora de Belén, con el proyecto 'En esta clase encajamos todas y todos".

En la categoría C, el IES Juan Ciudad Duarte, en concreto 2º de ESO, con el trabajo 'Todos diferentes, todos iguales'.

CREATIVIDAD AL SERVICIO DE LA IGUALDAD

El cartel ganador en la categoría A nuestra el dibujo de dos árboles juntos, uno de expresión triste, en blanco y negro, sin hojas verdes, y guantes en sus ramas que representan a las personas, y otro de colores, alegre, frondoso, con el lema 'Inclusión'. "Hay personas que sienten que son diferentes a las demás y algunos se sienten superiores", dicen los alumnos en su descripción.

En la categoría B, un puzle de cuatro piezas en forma de corazón de colores, que incluyen distintas discapacidades. "Sin barreras todas y todos podemos", dicen en la exposición de su trabajo. "No es la discapacidad la que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad", destacan.

Por último, el vídeo ganador en la categoría C tiene como protagonistas a unos alumnos que han pintado caretas con distintas necesidades y realidades y han tapado sus caras para reclamar la inclusión de todos en la sociedad. "Como dice la canción todos diferentes y todos iguales. Nos ponemos en la piel de los demás para pedir su inclusión a pesar de sus dificultades", aseguran desde el centro.

El jurado de Sevilla ha valorado de forma especial la creatividad, la calidad, el mensaje y la accesibilidad de los trabajos presentados. Presidido por el subdelegado territorial de la ONCE en Andalucía, José Antonio Toledo, ha estado compuesto por la presidenta de la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento de Andalucía, María del Mar Hormigo, el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE, José Antonio Ornedo, la directora pedagógica del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, Carmen de Miguel, la delegada de Igualdad de la RTVA, Belén Torres Vela, y el jefe de prensa de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta, Javier Delgado.

Los escolares ganadores pasarán a la siguiente fase --autonómica--, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los estudiantes y docentes que ganen esta edición a nivel nacional, en su respectiva categoría, recibirán una tablet con el objetivo de poder seguir creando ideas por la inclusión y la igualdad.