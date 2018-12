Sevilla se sitúa como "gran capital del cine europeo" con la entrega de los Premios EFA

Actualizado 15/12/2018 8:30:19 CET

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Sevilla acoge este sábado la ceremonia de entrega de los Premios EFA en su 31ª edición, un evento "que sitúa a Sevilla como la gran capital del cine europeo", tal y como ha señalado este viernes el presidente de la Academia del Cine Europeo, Win Wenders, quien, acompañado por el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento hispalense, Antonio Muñoz, ha recepcionado las estatuillas que se entregarán durante la gala en el Teatro de la Maestranza.

Retransmitida por La 2 de Televisión Española, la gala --que congregará a los rostros más importantes del cine europeo y a la que asistirá el ministro de Cultura, José Guirao, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas-- llegará en directo a países como Italia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Bosnia o Irlanda y acudirán medios de comunicación de todo el Viejo Continente.

"Es una alegría para la Academia que este evento se celebre por primera vez en el Sur de Europa", ha destacado Wenders.

Por su parte, Muñoz ha mostrado la satisfacción de la ciudad de Sevilla por recibir la ceremonia, "una ciudad que se convierte en capital de cine europeo no solo por la gala sino por toda la programación que se está desarrollando en las últimas semanas, porque desde el principio queríamos que este evento trascendiera la alfombra roja y sirviera para poner en contacto a los grandes del cine que vienen a nuestra ciudad con motivo de la gala y la industria del cine local y autonómica".

TRANSCURSO DE LA GALA

Para representar la diversidad de Europa, la ceremonia de los Premios EFA acogerá a seis actrices y actores que liderarán esta velada con celebridades como Rossy de Palma (España), Ashraf Barhom (Israel), Amira Casar (Francia), Anamaria Marinca (Rumania), Ivan Shvedoff (Rusia) y Tom Wlaschiha (Alemania).

Se anunciarán y se presentarán en escenario a los ganadores de los European Film Awards, donde se reúnen en un total de 22 categorías.

Entre ellos se destacan actrices como Victoria Abril (España), Hanna Alström (Suecia), Alexandra Borbély (Eslovaquia/Hungría), Anna Geislerová (República Checa), Vicky Krieps (Luxemburgo) y Emmanuelle Seigner (Francia) y actores como Carlos Areces (España), Chiwetel Ejiofor (Reino Unido), Alexander Fehling (Alemania) y Nahuel Pérez Biscayart (argentino con sede en Francia), así como el legendario cineasta irlandés Jim Sheridan y Win Wenders, el presidente de la Academia de Cine Europeo.

La gala contará con espectáculos en vivo protagonizados por grandes artistas andaluces como el coreógrafo y bailarín sevillano Andrés Marín y la cantante flamenca Rocío Márquez. Ralph Fiennes será honrado con el premio European Achievement in World Cinema, mientras que Carmen Maura recibirá este año el premio Lifetime Achievement y Costa-Gavras el Premio Honorífico del Presidente y la Junta de la EFA, un premio que solo ha sido presentado en cuatro ocasiones.

Los productores griegos Konstantinos Kontovrakis y Giorgos Karnavas obtendrán el Premio de Coproducción Eurimages, un premio destinado a reconocer el papel decisivo de las coproducciones a nivel internacional.

Entre los invitados a la ceremonia también estarán nominados directores como Ali Abbasi ('Border'), Lukas Dhont ('Girl'), Matteo Garrone ('Dogman'), Samuel Maoz ('Foxtrot'), Pawel Pawlikowski ('Cold War') y Alice Rohrwacher ('Lazzaro Feliz'); actrices como Marie Bäumer ('3 Days in Quiberon'), Halldóra Geirharsdóttir ('Woman at War'), Bárbara Lennie ('Petra'), Eva Melander ('Border') y Alba Rohrwacher('Lazzaro Feliz'); y actores como Jakob Cedergren ('The Guilty'), Rupert Everett ('The Happy Prince'), Marcello Fonte ('Dogman'), Sverrir Gudnason('Borg McEnroe'), Tomasz Kot ('Cold War') y Victor Polster ('Girl').

Mientras que los 1.600 invitados van llegando al Teatro de la Maestranza, la gala será transmitida en directo en http://www.europeanfilmawards.eu desde las 17,30 horas con los 'podcasters' Jake Cunningham y Sam Howlett, los cuales dirigirán el programa propio de EFA, incluyendo un estudio de la alfombra roja con el periodista de cine alemán Knut Elstermann.