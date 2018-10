El cine de la Diputación de Sevilla abre el viernes, con 60 títulos y hasta 87 días de proyección, y crea un ciclo Lgtbi

Publicado 20/06/2018 13:44:12 CET

El cine de verano de la Diputación de Sevilla abre sus puertas en el patio de la institución un año más a partir de este viernes y hasta el 18 de septiembre, en una edición que aumenta sus días de proyección, hasta los 87, con 60 títulos internacionales, pero con especial atención a los nacionales.

"Se recupera el sabor añejo del cine clásico de verano, con su ambigú, pero no sólo supone la proyección de una película, sino que se trata de un cine con valores", ha explicado el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, que pone en valor la cartelera donde hay filmes sobre género, inmigración, medio ambiente o de carácter político, donde se recoge la situación de Siria o el de Palestina.

En este marco, ha anunciado la creación de un ciclo de 'Cine con Orgullo', con títulos como 'Call me by your name', de Luca Guagagnino, que abre esta edición del cine de verano, o 'Una mujer fantástica', de Sebastián Lelio.

Además, habrá 13 películas en versión original subtitulada (VOS) de diferentes países, 12 españolas, 12 comedias y unas 25 de drama y suspense. Villalobos ha destacado el importante crecimiento de espectadores de este cine en el último lustro, con una media de 550 por película.

Se mantienen los domingos de cine en VOS y clásico, contando con cintas como 'Matar a un ruiseñor', de Robert Mulligan, protagonista del cartel de la edición de este año; 'Encadenados', de Alfred Hitchcock; 'La casa junto al mar', de Robert Guédiguian; 'El insulto', de Ziad Doueiri; 'Corazones de piedra', de Guomundur Arnar Guomunndsson. También, se presta atención a la situación de Siria, con 'Alma mater', también en VOS, de Philippe Wan Leeuw, y al drama palestino, con 'Invitación de boda', de Annemarie Jacir, entre otros.

Villalobos ha destacado la atención que se presta al cine nacional, que se proyectará todos los lunes, teniendo en cuenta la participación andaluza de actores como Antonio de la Torre, Paco León o Juan Diego. Así, se podrá ver 'Perfectos desconocidos', de Álex de la Iglesia; 'Handía', de Jon Garaño y Aitor Arregui; 'La librería', de Isabel Coixet'; 'Muchos hijos, un mono y un castillo', de Gustavo Salmerón; 'El autor', de Manuel Martín Cuenca; 'La tribu', de Fernando Colomo, o 'No sé decir adios', de Lino Escalera.

Igualmente, habrá espacio para producciones estadounidenses como 'La forma del agua', de Guillerno del Toro; 'Blade Runner 2049', de Denis Willeneuve; 'Dunkerke', de Christopher Nolan; 'Tres anuncios en las afueras', de Martin Mcdonagh; 'Suburbicon', de George Clooney; ; 'Los archivos del Pentágono', de Steven Spilberg; 'Asesinato en el Orient Express', de Kenneth Branagh; 'Gorrión rojo', de Francis Lawrence, o 'Wonder Wheel', de Woody Allen.

"Se trata de una actividad consolidada que aúna entretenimiento e interés sociocultural en unas proyecciones que se realizan con un avanzado sistema digital en una pantalla de mayor formato de las habituales", incide.

Las proyecciones se realizarán diariamente en el patio de la Diputación, a las 22,15 horas, con la apertura de la taquilla una hora antes, y un precio único de cuatro euros.