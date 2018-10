Comité de empresa municipal advierte de que se pueden cubrir ya el 30% de las 1.050 vacantes y pide a Espadas cumplir

Publicado 04/10/2018 12:50:37 CET

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla ha pedido al alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas, que cumpla con los compromisos adquiridos con la plantilla y cubra las vacantes que permite la ley, ya que señala que entre un 30 y 40 por ciento de las alrededor de 1.050 vacantes que calcula que hay actualmente en el Consistorio pueden ser provisionadas.

El presidente del comité de empresa, Manuel Loza, ha lamentado que el Ayuntamiento no haya convocado una nueva mesa de negociación tras la celebrada en septiembre y donde se abordó la aplicación de las 35 horas o la oferta de empleo pública. "No se ha fijado ninguna nueva convocatoria en octubre y, a este ritmo, se acaba la legislatura y no se llegará ni al 40 por ciento del cumplimiento de los compromisos adquiridos con los sindicatos", señala a Europa Press.

Así, entre esos compromisos, apunta a la utilización del dinero ahorrado por las más de mil vacantes en la creación de planes de empleo, aunque llama la atención sobre que se podrían cubrir entre un 30 y 40 por ciento de acuerdo a la normativa estatal. "Es una barbaridad haber llegado a estas cifras", lamenta.

Explica que aún no se ha llegado al límite de cobertura que permiten las tasas de reposición marcadas por el Estado y pide a Espadas aprovechar los márgenes existentes ante la situación con la que cuentan muchos servicios municipales, como el de Mantenimiento de Edificios. En ese área, hay 30 de las 80 vacantes que se pueden cubrir, según detalla.

Loza considera que el Ayuntamiento "no está haciendo los esfuerzos suficientes" para que se cubran, a la par que menciona otros aspectos aún pendientes como la provisión de puestos, los calendarios laborales para establecer la aplicación de las 35 horas o el desarrollo del plan de igualdad, que "se quedó en papel".