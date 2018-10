Comité de empresa de PDI y junta de personal rechazan una propuesta de US que consideran "reprime su derecho a huelga"

Publicado 20/07/2018 17:10:29 CET

Instan al Vicerrectorado de Profesorado a que "no sea presentada" en el Consejo de Gobierno de la institución el próximo 24 de julio

El Comité de Empresa del Personal Docente e Investigador (PDI) laboral y la Junta de Personal de la Universidad de Sevilla (US) rechazan una propuesta de procedimiento "para el seguimiento del ejercicio del derecho de huelga en la US" porque consideran que "es un ataque frontal y represivo al derecho a huelga", toda vez que insta al Vicerrectorado de Profesorado a que "no sea presentada" en el Consejo de Gobierno del próximo 24 de julio.

Así, en un comunicado, indican que "tras la imposición de servicios mínimos del 100% en tres huelgas recientemente, ya declarados abusivos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la semana pasada el comité de empresa y la Junta de personal docente e investigador fueron informados de esta propuesta de procedimiento para controlar la asistencia del PDI a una huelga".

Según señalan, el contenido de dicho documento "contempla que habría que informar de la asistencia al trabajo por los medios habituales (control de firmas) o a través de una aplicación en la secretaria virtual habilitada 'ex profeso' el día de la huelga", y que "la falta de registro se consideraría participación en la huelga y conllevaría la reducción de sueldo estipulada".

De este modo, desde ambos órganos de representación manifiestan "su más profundo rechazo" a esta resolución rectoral porque "los representantes de los sindicatos fuimos citados sin ninguna documentación previa y sin permitir incorporar ninguna modificación, luego las formas, como es habitual, son altamente mejorables", y además, "esta propuesta se realiza en un momento en el que parte del colectivo del PDI (ayudantes y contratados doctores interinos) está en huelga". "No es procedente que en la mitad de una huelga el equipo de gobierno intente aprobar un procedimiento nuevo para conocer quién secunda una huelga y quién no", lamentan.

"Ni las formas ni el momento son las más adecuadas" insisten en declaraciones a Europa Press, al tiempo que añaden que "habilitar una aplicación para el control de asistencia sólo el día en que hay convocada una huelga representa un ataque frontal y represivo al derecho a huelga, máxime cuando ahora no existe control de asistencia a nuestros puestos de trabajo en la US, como tampoco existe un control de las condiciones laborales, como espacio y medios adecuados, horas extra, sobrecarga de tareas, etcétera".

"Hacer huelga es un derecho individual y el profesor que quiera hacerla la hace y será la institución la que tenga que constatar si lo está o no, y no el propio profesor el que tenga que notificar y dar información a la institución", inciden.

Por ello, señalan que "han rechazado la propuesta e instado al Vicerrector a que la retire y no sea presentada en el próximo Consejo de Gobierno", al mismo tiempo que exponen "la necesidad de sentarse a elaborar un procedimiento de control de asistencia al puesto de trabajo en la US", algo que "podemos reflexionar, estudiando otros modelos europeos, y trabajar en una propuesta consensuada", concluyen.