El comité de Santa Bárbara desconvoca la nueva huelga al ver garantizada carga de trabajo hasta "2027"

El comité de empresa de la planta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de Santa Bárbara Sistemas y la dirección de la entidad han celebrado este martes una reunión en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), ante la nueva jornada de huelga convocada para el 4 de abril, una movilización finalmente anulada al considerar los sindicatos que la compañía ha aportado un "plan industrial" que garantiza carga de trabajo y empleo para la factoría sevillana hasta 2027.

Esta reunión en el Sercla se enmarcaría en la nueva jornada de huelga fijada para el 4 de abril por el comité de empresa, después de que la plantilla protagonizase una nueva manifestación este pasado domingo y que el presidente andaluz, Juanma Moreno, solicitase una mediación al Ministerio de Defensa ante Santa Bárbara Sistemas, propiedad de General Dynamics, a la que el Estado ha encargado la fabricación de 348 ejemplares del vehículo blindado de combate de ocho ruedas Dragón para el Ejército de Tierra.

En concreto, Moreno pedía actuar ante "un posible traslado" de la producción de dichos ejemplares a la planta asturiana de Trubia; mientras la empresa viene defendiendo que "la reconfiguración de la actividad" que planea no va a suponer una "pérdida de puestos de trabajo directos en la región", descartando que sus planes impliquen el cierre de la planta alcalareña, donde recientemente fueron acometidos 21 despidos que la entidad accedió a revertir tras esgrimir el Ministerio de Defensa los compromisos adquiridos en materia de empleo.

LA CARGA DE TRABAJO

A tal efecto, el comité avisaba de que cuando la empresa "se ha pronunciado sobre la carga de trabajo, lo ha hecho siempre refiriéndose a la mano de obra directa", pero no sobre "los puestos que no son directos y que suponen unos dos tercios de la plantilla del centro de Alcalá y más de 200 personas entre los tres centros operativos" en dicho municipio sevillano, Madrid y Trubia. Para los sindicatos, la dirección no había aclarado "qué ocurrirá con el personal no directo una vez ejecutada la reconfiguración".

Además, tras defender la empresa que "la especialización de la fábrica alcalareña en mantenimiento, reparación, actualización, modernización y apoyo en el ciclo de vida de vehículos y sistemas de armas consolida su nivel de actividad presente y futura"; el comité de empresa reclamaba concretar tales extremos.

En cualquier caso, en el marco del citado encuentro en el Sercla, UGT ha indicado que la empresa ha presentado un "plan industrial" con "el compromiso del mantenimiento del empleo, con los talleres de montaje de motores, de instalaciones eléctricas, reparaciones, montajes y pruebas del vehículo blindado" y de que durante este año "se trabaje en Alcalá en la firma de mantenimiento y modernización de vehículos como el Leopardo en todas sus versiones y Pizarro en fase uno, además del mantenimiento de los obuses".

"PLAN INDUSTRIAL"

Manuel Ponce, secretario general de FICA-UGT, ha valorado este "plan industrial", proponiendo una comisión de seguimiento para el mismo y señalando la anulación del paro convocado para el día 4.

El secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Javier Rodríguez Navas, ha manifestado de su lado que la dirección de la empresa "ha presentado un plan industrial, una hoja de ruta, que otorga carga de trabajo a la factoría alcalareña y compromiso de mantenimiento de los puestos de trabajo, al menos, hasta 2027, con el compromiso de la creación de una comisión de seguimiento".

Rodríguez Navas ha valorado "la nueva actitud de la empresa" y ha señalado la anulación de la nueva jornada de huelga y de la manifestación prevista en Madrid. "El cambio de actitud de la empresa ha sido posible gracias al éxito de la huelga y las movilizaciones, al enorme tesón y firmeza que ha demostrado la plantilla y a los apoyos recibidos".

Este mismo miércoles, según indica, se producirán dos asambleas en Santa Bárbara para explicar a la plantilla los detalles del plan industrial presentado por la dirección de la empresa, que de su lado indica que sus planes incluyen carga de trabajo para los próximos años tanto para los empleados directos como para los no directos.