Los comités de empresa de Abengoa se "agarran" a que no hay resolución sobre su expediente y piden "respuestas"

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los comités de empresa de Abengoa Agua, Abengoa Energía, Solúcar, Inabensa y Abenewco1 CPA, sociedades derivadas de Abengoa, han recibido como un "palo" que la empresa haya quedado fuera de la lista de rescates con cargo a la SEPI aprobados este lunes en el Consejo de Ministros, donde se ha especificado que su expediente está aún "pendiente de resolución". Se trata de una situación a la que han apuntado que se "agarran" a falta de una negativa rotunda, con la esperanza de que se pueda evitar la liquidación de la compañía y mantener 11.000 empleos, si bien demandan ya "respuestas" urgentes y sobre todo definitivas.

"No ha habido un 'no', ha habido seis empresas rescatadas y a nosotros no nos han nombrado. Y lo que han dicho es que (el expediente) está pendiente de resolución, con lo cual no queda otra que esperar y agarrarse a ello", ha sostenido en declaraciones a Europa Press el presidente del comité de empresa de Abengoa Agua, Valentín San Emeterio.

San Emeterio lleva desde el pasado martes encerrado en la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) junto con otros cuatro representantes de los comités en demanda de una respuesta a la petición de rescate planteada al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de este órgano a 1, la filial operativa de Abengoa, por un valor de 249 millones.

Se trata de una cantidad clave para su supervivencia, puesto que es condición para que se concrete la oferta del fondo estadounidense Terramar de inyectar 200 millones de euros en Abenewco1, con lo que se haría con el 70 por ciento del capital social de esta filial y reflotar así a la multinacional.

Así las cosas, el Consejo de Ministros se planteaba como la última oportunidad para dar una solución a Abengoa, teniendo en cuenta que la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, encargada del concurso voluntario de acreedores solicitado por Abengoa tras no prosperar el acuerdo de reestructuración acordado en agosto de 2020; ordenaba semanas atrás la apertura de la fase de convenio, fijando el 1 de julio como fecha final para la presentación de propuestas de convenio.

"La noticia ha sido un poco palo, pensábamos que la empresa iba a entrar en las elegibles, lo teníamos muy claro", ha resumido San Emeterio. Dado que el expediente no se ha resuelto aún, los comités de empresa consideran que "no hay otra opción" que permanecer encerrados en la SEPI.

"Necesitamos una respuesta, un sí o un no", ha agregado. En este sentido, los comités de empresa recuerdan que si para el día 30 de junio no se ha concretado el apoyo a Abenewco1 "la empresa se va a ir a liquidación y 11.000 puestos de trabajo se van a ir a la basura", ante lo que han insistido en enviar un "mensaje claro": "Hay un Gobierno de España que debería estar a la altura, que debería actuar".

Los trabajadores de Abengoa, que este lunes también se concentraban ante la subdelegación del Gobierno en Sevilla en demanda de una "solución", dicen sentirse "abandonados" por el Ejecutivo, considerando que es "intolerable" que aún no haya decisión definitiva sobre su petición de rescate, lo que aumenta su sensación de "agonía". "Estamos aquí desde hace días esperando respuestas y las respuestas no llegan", ha lamentado el presidente del comité de empresa, que insiste en que se mantendrá en la SEPI "hasta tener una solución".