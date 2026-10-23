Concluyen las obras de renovación del Mercado de la calle Feria de Sevilla tras inversión de casi un millón de euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz en una visita al Mercado de la calle Feria. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el Mercado de la calle Feria tras la finalización de las obras de rehabilitación integral, una actuación que ha contado con una inversión cercana al millón de euros.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, las obras han solucionado distintos problemas que afectaban al inmueble y mejorado sus condiciones estructurales y de conservación. Entre las principales actuaciones ha destacado la rehabilitación de las cubiertas, con el refuerzo de sus fijaciones y la sustitución de los elementos de madera deteriorados, así como la renovación del lucernario, que ha contribuido a mejorar la seguridad, la iluminación y el aislamiento del edificio.

En este sentido, Sanz ha destacado que con esta intervención se ha recuperado y modernizado "uno de los espacios comerciales más emblemáticos de Sevilla y un lugar fundamental para la vida cotidiana del barrio". "Hemos dado respuesta a una demanda histórica de comerciantes y vecinos, mejorando las instalaciones y adaptándolas a las necesidades actuales sin perder la esencia y la identidad de un edificio estrechamente ligado a la historia de la ciudad", ha añadido.

Al hilo, el alcalde ha señalado que "no se trataba únicamente de renovar la imagen del mercado, sino de acometer una rehabilitación en profundidad que garantizara unas instalaciones más seguras, modernas y funcionales". "Hemos actuado sobre elementos fundamentales del edificio para asegurar su conservación y ofrecer mejores condiciones tanto a los comerciantes como a los clientes", ha sostenido.

Asimismo, la intervención ha permitido mejorar la eficiencia energética y el confort del mercado mediante la modernización de los sistemas de climatización y ventilación y la instalación de un nuevo lucernario con vidrio de baja emisividad, que mejora el comportamiento térmico del inmueble.

Además, se han incorporado mejoras en materia de accesibilidad, entre las que destaca la creación de un núcleo de aseos accesibles, con el objetivo de facilitar el uso de las instalaciones a todas las personas.

Los trabajos han incluido la renovación de distintos espacios exteriores e interiores, de manera que en el callejón situado entre las diferentes cuartelas del mercado se ha ejecutado una nueva solera armada y se ha instalado un pavimento de adoquines de granito de Gerena, así como se han saneado y pintado las fachadas con pintura al silicato, mejorando su estado de conservación y su aspecto exterior.

En el interior, se han renovado diferentes elementos constructivos y acabados, como paredes, techos y carpinterías, utilizando materiales que contribuyen a mejorar la durabilidad y las condiciones de los puestos y las zonas comunes.

En esta línea, el primer edil ha subrayado que han buscado el "equilibrio entre la modernización de las instalaciones y el respeto al patrimonio y a la identidad del mercado". "El Mercado de la calle Feria forma parte de la historia y de la personalidad de este barrio, y nuestra obligación era conservar ese carácter al mismo tiempo que lo dotábamos de mejores prestaciones", ha abundado.

Con la finalización de las obras, el Mercado de la calle Feria cuenta con unas instalaciones renovadas, más seguras, accesibles, eficientes y funcionales, manteniendo su imagen y el volumen original del edificio.