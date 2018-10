Consejero de Turismo (IU): "La derecha política aplaude con las orejas"

Actualizado 26/01/2015 10:09:36 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez (IULV-CA), ha criticado la decisión de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de adelantar las elecciones autonómicas y se ha mostrado convencido de que "la derecha política estará aplaudiendo con las orejas" porque "ha conseguido su objetivo de expulsar a IU del gobierno sin ningún tipo de argumento ni razón".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, donde ha inaugurado unas jornadas sobre turismo cultural en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Rodríguez ha asegurado que el adelanto electoral no obedece a un "problema de estabilidad", sino a que "el PSOE no quiere a IU en el Gobierno andaluz" y ha advertido de que "ahora es cuando se va a abrir un periodo de gran inestabilidad".

Tras defender que IULV-CA "ha actuado con lealtad y cumpliendo el pacto por Andalucía", el titular andaluz de Turismo ha señalado que "no tiene sentido mantener una ficción", por lo que tiene claro que no estará "donde no se me quiere".