Consejero de Turismo: "El PSOE-A no quiere a IU en el Gobierno"

Actualizado 26/01/2015 11:40:47 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez (IULV-CA), ha criticado este lunes la decisión de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de adelantar las elecciones autonómicas y ha señalado que en este proceso "lo que ha quedado claro" es que "no se busca la estabilidad, sino echar a IU del Gobierno porque somos incómodos por nuestras políticas, propuestas y decisiones".

Así, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, donde ha inaugurado unas jornadas sobre turismo cultural en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), se ha mostrado convencido de que "la derecha política estará aplaudiendo con las orejas" porque "ha conseguido su objetivo de expulsar a IU del gobierno sin ningún tipo de argumento ni razón".

Rodríguez ha asegurado que el adelanto electoral no obedece a un "problema de estabilidad", sino a que "el PSOE no quiere a IU en el Gobierno andaluz" y ha advertido de que "ahora es cuando se va a abrir un periodo de gran inestabilidad".

Tras defender que IULV-CA "ha actuado con lealtad y cumpliendo el pacto por Andalucía", el titular andaluz de Turismo ha señalado que "no tiene sentido mantener una ficción", por lo que tiene claro que no estará "donde no se me quiere".

"Estar donde no se te quiere no tiene mucho sentido, es mantener una ficción y los andaluces no están para teatros. La decisión dependerá de la dirección de IU, pero es evidente que no se quiere a IU en el Gobierno andaluz", ha explicado.

"SE CIERRA LA LLAMA DE LA ESPERANZA"

El consejero que ha destacado los tres años de andadura "importante" de IU en el Gobierno andaluz, con un periodo de "ilusión y esperanza" para poner en marcha políticas que hicieran frente a los problemas de la gente", ha afirmado que ahora "se ha cerrado esa llama de esperanza de manera abrupta". "Tendrá que explicar quien la ha cerrado por qué lo ha hecho y a qué objetivos responde", ha subrayado.

En este sentido, ha apuntado que IU ha dado estabilidad al Gobierno y ha cumplido el pacto por Andalucía. "Si IU que ha dado estabilidad, el PSOE entiende que no la da, ¿quién va a dar estabilidad en Andalucía, con quién se va a articular la mayoría para gobernar al servicio de los ciudadanos?", ha preguntado.

Tras señalar que "muchas" de las políticas importantes en materia de protección de derechos y servicios básicos propuestas por IU "no verán finalmente la luz porque necesitaban el último impulso", ha detallado que "IU ha evitado que se hagan políticas que llevaban a prácticas no adecuadas y ha sido garantía de que la corrupción no entra por la puerta".

Al hilo de esto, ha señalado que "los andaluces somos inteligentes para separar el trigo de la paja", de manera que "no van a entender que se use a Andalucía como un juguete roto en manos de intereses particulares o partidistas".

PRÓXIMO FITUR

El consejero ha destacado que "todo está preparado" y será un magnífico Fitur, "más positivo que el año pasado". "Se ha programado una agenda importante que la desarrollará quien ejerza", ha señalado Rodríguez, quien ha señalado que su equipo ha cumplido "hasta el último minuto".

"Yo no voy a ir como consejero. No tiene sentido ir a representar algo de lo que ya no formas parte. Sería incluso contraproducente, una ficción absurda y hay que actuar con honestidad", ha cerrado Rodríguez, quien ha mostrado su deseo de que Fitur sea "un magnífico escaparate para Andalucía".