El Consistorio dice que indemnizará a las víctimas de Magrudis si el juez decide que la veterinaria es culpable

Archivo - Registro de la Guardia Civil en la nave de Magrudis junto a sus propietarios - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS /ARCHIVO

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha asegurado este viernes que "pagará" las indemnizaciones correspondientes a las víctimas del brote de listeriosis de 2019 provocado por la carne mechada contaminada distribuida por la empresa Magrudis si el juez decide la "culpabilidad" de la inspectora veterinaria municipal contra la que, entre otros, se dirige esta causa.

Esta respuesta se enmarca en las reclamaciones realizadas durante la jornada por dos de los letrados que representan a algunos de los afectados en la causa y lamentaban el "silencio" del Consistorio en las negociaciones.

Fuentes municipales han incidido en que si no se alcanza un acuerdo con las partes es debido a que, de lo contrario, se estaría reconociendo de forma implícita la culpabilidad de la profesional.

Es más, se ha mostrado incluso dispuesto a renunciar a los 100.000 euros de reclamación en la causa, si bien inciden en que no pueden llegar "a un pacto extrajudicial reconociendo culpabilidades" que aún no han sido decididas por la Audiencia Provincial.

En contexto, el inicio del proceso ha quedado aplazado una semana más, esto es hasta el 3 de noviembre, para buscar un acuerdo entre las partes que evite la celebración de este macrojuicio, que contempla unas 40 sesiones para esclarecer un incidente que dejó cientos de afectados.