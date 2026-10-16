Convocan una manifestación en Sevilla este sábado en defensa del Guadalquivir y contra los vertidos mineros

Archivo - Bandera negra en el Guadalquivir en el punto de vertido contaminante "previsto" por una mina de Aznalcóllar. - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diversas entidades han convocado este sábado, 17 de octubre, en Sevilla una movilización en defensa del río Guadalquivir y en contra de los vertidos mineros al Estuario bajo el lema 'No a los vertidos mineros'.

Entre las mismas se encuentran Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace y Ecologistas en Acción, los Ayuntamientos de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Lebrija, Marismillas, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca y Coria del Río, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, Facua Andalucía, COAG y Marea Blanca Andalucía.

La misma discurrirá a las 12,00 horas desde la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, el Palacio de San Telmo, para después caminar junto al Guadalquivir hasta llegar a las Setas de la Encarnación.

En concreto, la movilización se presenta frente al proyecto de reapertura de la empresa Minera Los Frailes de Aznalcóllar, con punto de vertido frente al estadio de la Cartuja de Sevilla, y del proyecto de reapertura de la mina de Cobre Las Cruces de Gerena, que pretende seguir vertiendo en La Algaba, según indican en un comunicado.

A su parecer, esos vertidos "tendrían graves consecuencias sobre la seguridad alimentaria", puesto que "afectaría tanto a los agricultores del bajo Guadalquivir como a la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda".

"Obviamente, la seguridad alimentaria del consumo de esos productos agrícolas, de pesca y de mariscos, se verá comprometida con el incremento de la presencia de metales pesados que aportarán los vertidos mineros contaminantes", han concretado.

Por todo ello, solicitan la paralización inmediata y cautelar de todas las autorizaciones relativas a los proyectos de vertido al Estuario del Guadalquivir, así como una moratoria ante los nuevos permisos mineros que afecten a la cuenca.