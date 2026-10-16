Convocan este sábado en Sevilla una concentración para pedir la apertura de la Residencia Flora Tristán

Complejo universitario Flora Tristán del Polígono Sur de Sevilla. - PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea por la apertura y defensa de la Residencia Universitaria Flora Tristán ha convocado este sábado, 17 de octubre, a las 18,00 horas una concentración a las puertas del centro en Sevilla en aras de solicitar la continuación de la misma y para advertir de "los reiterados incumplimientos de la Universidad Pablo de Olavide".

En un comunicado, los convocados advierten de que la Universidad "trasladó el compromiso de reabrir la residencia el 1 de octubre", si bien esto "no se ha llegado a producir", incluso tras una prórroga para el día el 15 de octubre como nuevo plazo para la apertura de los dos primeros bloques, según ahondan. "Dos fechas han pasado y la Flora sigue cerrada. Mientras tanto, hay estudiantes que siguen sin tener dónde vivir".

Según advierten, alrededor de una decena de estudiantes se encuentra sin contrato de alojamiento ni vivienda estable, mientras que algunos permanecen acogidos temporalmente en casas de otros estudiantes y otros dependen de la solidaridad de asociaciones vinculadas a la Iglesia que les ofrecen un lugar donde dormir.

"Esta situación se prolonga en pleno curso académico, obligando a estudiantes y familias a vivir pendientes de fechas que no se cumplen, sin poder organizar su alojamiento ni disponer de la estabilidad necesaria para continuar sus estudios", han apostillado.

Es más, han valorado que "los sucesivos retrasos evidencian una falta de planificación y organización para gestionar la Residencia Universitaria Flora Tristán, cuyas consecuencias están recayendo directamente sobre las personas residentes".

Por todo ello, la Asamblea exige al Rectorado que "asuma sus responsabilidades, respete los compromisos adquiridos y garantice una fecha de reapertura acompañada de soluciones habitacionales para quienes siguen afectados".