La Corporación de Empresas Municipales calcula un ahorro de 598.081 euros durante 2014 al reducir costes

Publicado 26/01/2015 15:33:18 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de Empresas Municipales de Sevilla (CEMS) ha calculado en 598.081 euros el ahorro cosechado por las empresas municipales mediante ajustes en las contrataciones agrupadas, bien ajustando contrataciones vigentes o bien propiciando nuevos concursos. "La minuciosa labor de investigación y control en relación a la reducción de costes nos ha llevado a conseguir estos resultados que continuarán este año", ha explicado el vicepresidente de la CEMS, Jesús Maza, en el consejo de administración de la CEMS.

Para conseguir estos resultados, según Maza, se han unificado criterios de gestión en las empresas municipales (financieros, recursos humanos y organización); se han concentrado tareas comunes para el ahorro de costes; control de los proyectos y contrataciones en marcha, entre otras acciones que han permitido continuar con la gestión de los proyectos corporativos y las compras agrupadas, con el fin de conseguir ahorros de costes para las empresas, mejoras en su eficiencia y en el servicio al ciudadano, coordinación con los distritos, así como establecer un control interno de la CEMS, revisando la situación de los expedientes antiguos y organizando los nuevos para su correcta gestión y cumplimiento de la normativa vigente en materia de contratación.

Además, se han desarrollado una serie de actividades necesarias para su logro como la eliminación de recursos ociosos; ajuste de las plantillas a las necesidades reales y renegociación de los convenios colectivos, mejora de la cuenta de resultados, coordinación en actividades financieras, racionalización de los gastos, utilización de las empresas municipales y la CEMS para sus objetos sociales evitando financiar actividades ajenas, entre otras.

Los resultados de ahorro, según Maza, quedan reflejados en las cuentas de cada empresa municipal, "siendo la Corporación de Empresas Municipales un ágil y eficaz instrumento al servicio de las empresas públicas de la ciudad, que tiene como misión mejorar los servicios públicos y mejorar su eficacia". Maza ha añadido que "la situación financiera es de equilibrio en las cuentas como consecuencia de las aportaciones realizadas durante el ejercicio para compensar gastos".

Uno de los objetivos perseguidos por la CEMS ha sido la correcta gestión y cumplimiento de la normativa vigente, estudiándose y poniendo en práctica mejoras de control a través de mejoras en la gestión administrativa y en fórmulas y plazos de contratación. Desde enero y hasta el 31 de diciembre de 2014 se han aprobado 14 pliegos, por importe de licitación que asciende a 22.682.997 euros. En cuanto a la situación económica es de destacar que la evolución del endeudamiento de las empresas municipales se ha reducido en más de un 26%.

Del mismo modo, Maza ha detallado que se ha analizado y gestionado nuevas formas de financiación, así como la gestión de ayudas públicas nacionales o europeas vigentes para los proyectos de las empresas Municipales. Hasta ahora han sido aprobados 16 proyectos susceptibles de recibir ayuda o financiación europea.

Asimismo, ha señalado la adjudicación del proyecto del VII Programa Marco de la Comisión Europea para la mejora de la eficiencia energética de edificios e instalaciones, Dareed (Decision Support Advisor for Innovative Business Models and User Engagement for Smart Energy Efficient Districs), que con un presupuesto de 182.720 euros ha obtenido un incentivo de 111.480 euros.

En este sentido, además, hay pendiente de resolución seis proyectos entre los que se podrían obtener hasta 1,3 millones de euros en ayudas. La CEMS, en ese sentido, ha realizado una intensa actividad de participación y formación de consorcios europeos ha supuesto el posicionamiento de la ciudad en Europa, situando a Sevilla como una ciudad "interesante" en proyectos relacionados con Transporte Urbano, Medio Ambiente (Agua y Residuos), Movilidad, Innovación, Smart Cities etc.