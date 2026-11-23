Archivo - El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ofrece una rueda de prensa para valorar la licencia de la mezquita en el Polígono Sur de Sevilla en el Ayuntamiento. A 28 de julio de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

LA RINCONADA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Javier Cortés, ha señalado este lunes el "error" que, en su opinión, comete el PP al apelar al "voto útil" de cara a las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, y frente a ello ha animado a votar a su partido, desde la premisa de que, en la provincia de Sevilla, "nos jugamos el último escaño entre Vox y la izquierda".

"Cuanto más Vox, menos Pedro Sánchez", ha aseverado Javier Cortés, quien también ha puesto de relieve que, "de cada diez escaños que pierde el PSOE, ocho los gana Vox", y ello en el marco de una atención a medios al visitar el antiguo Hotel Majaravique, actualmente reconvertido en un centro para menores extranjeros no acompañados y de acogida de inmigrantes ubicado en la localidad sevillana de La Rinconada, según ha explicado Vox en una nota.

Al hilo de esta convocatoria, desde Vox han recordado que su candidata número tres por Sevilla al Congreso es Pilar González-Alemán, de 30 años de edad, que es graduada en Derecho por la Universidad de Sevilla y titulada en el Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática de España.

Desde Vox valoran que González-Alemán ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en el ámbito parlamentario, tanto en el Parlamento europeo como a nivel regional en el andaluz, y en la actualidad es asesora política a nivel nacional desde la Vicesecretaría de Acción Política de Vox.

LOS "EFECTOS NEGATIVOS" DE LA "INVASIÓN MIGRATORIA"

Javier Cortés ha denunciado en esta convocatoria "la invasión migratoria que está causando efectos negativos" y que es "un problema generalizado en Andalucía y en toda España", según ha alertado antes de comentar que a ello se añade "la pérdida de identidad que se traduce en cárceles de tela, en matrimonios forzados, en mutilación genital femenina y pérdida de seguridad".

Ha agregado que, en el caso del polígono industrial Majaravique, "los vecinos sufren robos, suciedad y consumo y trapicheo de drogas por la noche en la calle", así como "delincuencia y 'okupación'", y ha manifestado que "se están creando auténticos guetos donde desaparece el Código Penal y Civil, y donde la 'Shaíra' y la religión islámica empieza a ser la norma de convivencia".

Cortés ha subrayado la "oposición" de Vox "a la inmigración ilegal y el resto de problemas que ello conlleva", y ha defendido "la prioridad nacional para jóvenes y mayores, para el acceso a las ayudas sociales, a la vivienda protegida, a la guardería e incluso a los bonos comedor".

Finalmente, ha defendido que "es el momento de empezar el proceso de remigración" y que "la única invasión" que desea Vox es "que todos los españoles que se fueron de España buscando un futuro mejor, tienen que volver a sus hogares, con sus familias". Frente a ello, ha incidido en sentenciar que "de España tienen que irse todas aquellas personas que entraron de manera ilegal".