Los críticos del PSOE de Sevilla urgen a reunir el Comité Director del PSOE-A como foro "óptimo para el debate interno"

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los militantes del PSOE de Sevilla críticos con la dirección del partido y reunidos en torno al documento 'Hacer+PSOE' han elevado una carta a diferentes instancias del partido, en demanda de que insten a la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE andaluz a una convocatoria "urgente" de una reunión del Comité Director del partido en la región, avisando de que dicho órgano no celebra reuniones desde el 12 de marzo de 2019 con el consiguiente "incumplimiento" en materia de estatutos y de que se trata del foro "óptimo para el debate interno".

El escrito, recogido por Europa Press, ha sido dirigido a las comisiones regional y federal de garantías del PSOE y a los secretarios federal y regional de Organización, José Luis Ábalos y Juan Cornejo, respectivamente, avisando de que pronto "se va a cumplir dos años desde que el pasado 12 de marzo de 2019 se celebrara" la última reunión del Comité Director del PSOE andaluz, por lo que señalan un "incumplimiento de los estatutos" en materia de periodicidad.

"No podemos olvidar que se trata del máximo órgano del partido entre congresos y dada su importancia, no deberíamos llegar al convencimiento que la secretaria general (la expresidenta andaluza Susana Díaz) se esconde tras la pandemia para no someterse al debate de su gestión", aseveran los críticos del PSOE sevillano, exponiendo que "la pandemia, siendo lo más importante en este momento, no puede producir una parálisis" del PSOE andaluz, sobre todo cuando gracias a "los medios tecnológicos el partido ya ha celebrado" sesiones de órganos como el Comité Federal o la Comisión Ejecutiva del PSOE-A.

A tal efecto, responsabilizan a la secretaria general del PSOE andaluz de dicha "parálisis" del debate en el partido, por sus "intereses" en materia de la "carrera política" propia.

Así, los militantes del PSOE reunidos en torno al documento "Hacer Más PSOE" reclaman a tales instancias del partido que tomen "cartas en el asunto, con los estatutos y reglamentos del partido en la mano, instando a la Comisión Ejecutiva Regional y a su secretaria general a la convocatoria urgente del Comité Director del Partido en Andalucía".

Y es que se trata del órgano "en el que está representada la voluntad de la militancia, siendo este el lugar óptimo, junto con las Casas del Pueblo, también están cerradas a cal y canto, para que se produzca el debate político interno, tan necesario para el PSOE-A".