CS pide al Ayuntamiento de Sevilla que "deje sin efecto" el cierre "sin justificación" de los bares en la Madrugada

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CS en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha exigido este lunes al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que "rectifique y deje sin efecto" la decisión "adoptada" por su delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, de "volver a cerrar sin justificación alguna los restaurantes y bares del Casco Antiguo de la ciudad durante la próxima Madrugada".

En este sentido y en una nota de prensa, ha asegurado que "no tiene ningún sentido que se mantenga esta especie de persecución del gobierno municipal al sector de la hostelería", ya que "no son ellos los responsables de los problemas de seguridad que puedan producirse en Semana Santa" y, por tanto, "no es justo que se les coarte su libertad de negocio por algo que no depende de ellos" y que, además, "no está del todo garantizado con esta medida", ha señalado.

Aumesquet, que ha mantenido una reunión con la junta directiva de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, ha agradecido "la capacidad de diálogo y el sentido común aplicado por los empresarios del sector", que "en todo momento, han estado dispuestos a sentarse a negociar con el gobierno la solución más beneficiosa para la ciudad y la Semana Santa".

Sin embargo, "no podemos compartir la decisión del equipo de gobierno", puesto que "han optado por el camino más fácil". Es decir, "decretar el cierre de bares a partir de la 1 de la madrugada para tapar su incapacidad para garantizar la seguridad en esa noche", algo que "ya vimos el año pasado que no fue suficiente para evitar que, por ejemplo, se produjeran grandes botellones en la madrugada del Miércoles Santo donde sí estaba abierta la hostelería". Por tanto, "está claro que esto no va de bares sino de capacidad de gestión", ha dicho.

De igual modo, el candidato del partido liberal a la Alcaldía de Sevilla ha recordado que "el pasado año, pocos días después de que finalizara la Semana Santa, desde el grupo municipal de CS ya exigimos al gobierno municipal que se pusiera manos a la obra para solucionar esta problemática". No obstante, "un año después, nos encontramos en la misma situación sin que el equipo de gobierno del PSOE haya hecho sus deberes".

Es más, "en estos días hemos asistido a una campaña de marketing, la enésima, en la que se dice que se van a flexibilizar estas medidas de cierre, cuando lo cierto es que se han puesto condiciones leoninas para permitir la apertura de locales en el entorno de Carrera Oficial". Así, ha añadido que "ésta no es la solución", ya que "obliga a los empresarios a una exigencias inasumibles que, además, repercuten en un coste adicional para los negocios" y, por si fuera poco, "tan sólo benefician a un número muy reducido de sevillanos", ha indicado.

Aumesquet ha anunciado que, "cuando forme parte del nuevo gobierno de la ciudad, voy a eliminar por completo todas las restricciones que pesan sobre la hostelería durante la Semana Santa" y también "las que impiden que los vecinos de Los Remedios puedan adquirir una botella de agua o un cartón de leche durante las tardes de la Feria de Abril", puesto que "ya está bien de que en esta ciudad sigan pagando justos por pecadores".